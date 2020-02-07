Ученые назвали панголинов промежуточными хозяевами коронавируса

Промежуточными переносчиками коронавируса нового типа могут быть панголины. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на ученых из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета.
Ученые проанализировали более тысячи образцов метагеномов диких животных. Выяснилось, что штамм коронавируса в организме панголинов на 99% совпадает с тем, что был обнаружен ранее у заболевших людей.
По словам исследователей, панголины могут быть не единственными промежуточными переносчиками вируса.
Как рассказал агентству профессор университета и член исследовательской группы Чэнь Юни, версия о том, что вирус передался людям от летучих мышей поставлена под сомнение, поскольку вспышка произошла зимой, когда летучие мыши пребывают в спячке.
По данным ВОЗ, коронавирусом на сегодняшний день заражены 31 481 человек (из них в Китае — 31 211). За пределами Китая зафиксированы 270 подтвержденных случаев заражения. 638 человек умерли.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Посольства США и Израиля не стали говорить о мерах безопасности после убийства Сулеймани / 3 января
- Генпрокуратура потребовала переквалифицировать дело сестер Хачатурян на необходимую оборону / 31 января
- Полякова: Министр культуры привез меня к Януковичу в надежде, что будет интим / 13 декабря
- Подсчитан объем потерь экономики Украины из-за разногласий с Россией / 9 декабря
- УЕФА назначил арбитров на матчи «Динамо» и «Александрии» в Лиге Европы / 10 декабря
- Российские миллиардеры за год разбогатели на 38,4 млрд долларов / 2 декабря
- В Петербурге на митинге против повышения тарифов на проезд задержали трех людей с плакатами «Чиновникам бесплатные катафалки» и «Губернатора под землю» / 8 декабря
- Twitter разблокировал официальный аккаунт Россотрудничества / 18 декабря