Ученые назвали панголинов промежуточными хозяевами коронавируса

Промежуточными переносчиками коронавируса нового типа могут быть панголины. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на ученых из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета.

Ученые проанализировали более тысячи образцов метагеномов диких животных. Выяснилось, что штамм коронавируса в организме панголинов на 99% совпадает с тем, что был обнаружен ранее у заболевших людей.

По словам исследователей, панголины могут быть не единственными промежуточными переносчиками вируса.

Как рассказал агентству профессор университета и член исследовательской группы Чэнь Юни, версия о том, что вирус передался людям от летучих мышей поставлена под сомнение, поскольку вспышка произошла зимой, когда летучие мыши пребывают в спячке.

По данным ВОЗ, коронавирусом на сегодняшний день заражены 31 481 человек (из них в Китае — 31 211). За пределами Китая зафиксированы 270 подтвержденных случаев заражения. 638 человек умерли.

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