Зеленский потребовал закрыть представительства «ЛДНР» в Италии

Во время переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте украинская сторона подняла вопрос закрытия представительств террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеинтервью, которое размещено на YouTube-канале in time Ukraine.

«Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы «ДНР» и «ЛНР», которые открылись в нескольких городах Италии. Я сообщил ему, что в ближайшее время еще одно представительство может открыться в Калабрии. Он все это записал, сказал – разберется с этим», – отметил Зеленский.

Он сказал, что теперь будет ждать звонка Конте и действий итальянской стороны.

В 2016 году боевики заявляли, что в итальянском Турине откроется «представительство ДНР». Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин назвал это сообщение провокацией, которую совершили несколько граждан Италии.

9 февраля 2019 года стало известно об открытии в Вероне «представительства ДНР». Украина направила в МИД Италии ноту протеста.

7 февраля 2020 года Зеленский прибыл в Рим с официальным визитом.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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