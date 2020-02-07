В Верховную Раду внесли проект постановления об увольнении Сытника

7 февраля в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.
«Передано на рассмотрение руководству», – указано на странице документа.
Подписи под данной инициативой поставили 216 народных депутатов. Необходимо было 150 подписей.
Инициаторами проекта постановления стали девять парламентариев – восемь представителей фракции «Слуга народа» и нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
Текста постановления на сайте Рады еще нет.
Украинский парламент может уволить Сытника в случае:
вступления в законную силу обвинительного приговора суда в его отношении;
прекращения его гражданства Украины или выезда на постоянное место жительства за пределы Украины;
несоответствия ограничениям относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, предусмотренными законом «О предотвращении коррупции»;
несвоевременного представления декларации;
получения гражданства другого государства;
наличия заключения комиссии по проведению аудита деятельности НАБУ о неэффективности деятельности бюро и ненадлежащем исполнении обязанностей его директором;
наличия задолженности по уплате алиментов.
Национальное антикоррупционное бюро было создано в Украине 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник.
6 сентября 2019 года Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях «Полесское-Сарны» в период с 2017-го по 2019 год.
На директора НАБУ наложено административное взыскание в виде штрафа 3400 грн, он внесен в реестр коррупционеров.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Физическая активность снижает риск развития рака простаты в два раза / 6 декабря
- В Иране заявили, что больше не будут делиться с украинской стороной деталями расследования крушения самолета МАУ / 3 февраля
- В Федерацию легкой атлетики не поступило финансирование от Министерства молодежи и спорта, украинские легкоатлеты могут не поехать на Олимпиаду – Гоцул / 21 декабря
- Трамп потребовал от Макрона отменить цифровой налог / 4 декабря
- Супруга Кокорина сказала, где он будет играть / 28 января
- Бахматюк – Зеленскому: Надеемся, вы остановите НАБУ и его руководителя, который зашел в своей мести за все рамки здравого смысла / 28 января
- Автоновости: Китайский Changan представил «молодежный» кроссовер / 14 января
- Путин пообещал рассмотреть введение понятия «уличная медицина» / 5 декабря