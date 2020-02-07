В Верховную Раду внесли проект постановления об увольнении Сытника

7 февраля в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

«Передано на рассмотрение руководству», – указано на странице документа.

Подписи под данной инициативой поставили 216 народных депутатов. Необходимо было 150 подписей.

Инициаторами проекта постановления стали девять парламентариев – восемь представителей фракции «Слуга народа» и нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Текста постановления на сайте Рады еще нет.

Украинский парламент может уволить Сытника в случае:

вступления в законную силу обвинительного приговора суда в его отношении;

прекращения его гражданства Украины или выезда на постоянное место жительства за пределы Украины;

несоответствия ограничениям относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, предусмотренными законом «О предотвращении коррупции»;

несвоевременного представления декларации;

получения гражданства другого государства;

наличия заключения комиссии по проведению аудита деятельности НАБУ о неэффективности деятельности бюро и ненадлежащем исполнении обязанностей его директором;

наличия задолженности по уплате алиментов.

Национальное антикоррупционное бюро было создано в Украине 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник.

6 сентября 2019 года Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях «Полесское-Сарны» в период с 2017-го по 2019 год.

На директора НАБУ наложено административное взыскание в виде штрафа 3400 грн, он внесен в реестр коррупционеров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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