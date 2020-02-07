Александр Краутер: Москва не желает найти решение проблемы в Венесуэле

Соединенные Штаты осудили «жестокое и неоправданное» задержание руководителей нефтеперерабатывающей компании Citgo в Каракасе и предупредили Россию о последствиях в связи с поддержкой режима Николаса Мадуро.

«Ряд представителей нынешней администрации отметили, что Россия может вскоре обнаружить, что ее постоянная поддержка Мадуро будет иметь последствия. Другие страны, которые продолжают получать прибыль от ситуации в Венесуэле или поддерживать Мадуро, должны принять во внимание это предупреждение. В более широком плане, в ближайшее время вы увидите шаги, которые мы будем предпринимать, чтобы продемонстрировать серьезность наших намерений в Венесуэле», – заявил спецпредставитель Госдепартамента по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Не так давно госсекретарь Помпео заявил, что США поддерживают быстрый переход к демократии на основе переговоров в Венесуэле, и добавил, что предстоящие выборы являются эффективным и устойчивым путем к миру и процветанию в стране.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва по-прежнему настаивает на необходимости «национального диалога без предварительных условий» для урегулирования политического кризиса в Венесуэле. По словам Лаврова, в рамках турне по Латинской Америке он не везет с собой никаких предложений, направленных на уход президента Николаса Мадуро.

«Мы никаких предложений не возим в другие столицы. Мы всегда уважаем тех партнеров, с которыми мы имеем диалог. Вы начали свой вопрос с «не может ли Россия согласовать условия для ухода Мадуро?». Мы это проходили. Вокруг этого формировалась инициатива Евросоюза, вокруг этого формировалась инициатива так называемой Группы Лимы. Мы не считаем подобные инициативы полезными и продуктивными. Если говорить о необходимости национального диалога без предварительных условий – это наша позиция и позиция Мексики», – заявил министр иностранныз дел России Сергей Лавров в Мехико.

Александр Краутер, эксперт по национальной безопасности Международного университета Флориды отмечает, что Москва не демонстрирует желания действовать в рамках существующей международной системы.

«Я не думаю, что Москва пытается найти решение проблемы в Венесуэле. Лавров заявил, что Россия отвергает доктрину Монро. Я считаю, что США отвергли доктрину Монро при администрации Обамы – об этом заявил госсекретарь Керри. Лавров заявил, что США хотят свергнуть правительство в Венесуэле. Соединенные Штаты говорили, что рассматривают разные возможности для разрешения ситуации. Однако мы поддерживаем Группу Лимы, а это одиннадцать стран, включая Канаду. И они ищут политическое решение кризиса. Необходимо отметить, что страны, входящие в Группу Лима, не говорят, что Мадуро никогда не был законным президентом Венесуэлы. Они говорят, что последние выборы были фальсифицированы. Он стал нелегитимным, поскольку возглавил усилия по фальсификации выборов», – отметил эксперт.

Александр Краутер добавляет, что Москва будет продолжать поддерживать режим Мадуро, и действия Кремля направлены на замедление международного процесса по разрешению ситуации в Венесуэле. В противостоянии с Москвой на международной арене Вашингтону необходимо использовать инструменты так называемой мягкой внешней политики, считает эксперт.

«Да, США предупредили Россию, что если она будет поддерживать режим Мадуро, то следует ожидать санкции. Да, они не доказали свою эффективность, но санкции усиливают давление. Это самый легкий путь со стороны Вашингтона вынудить Москву прекратить поддерживать режим Мадуро. Политика мягкой силы поможет США противостоять влиянию России в странах Латинской Америки», – считает он.

Соединенные Штаты предупредили Мадуро о негативных последствиях, если лидеру оппозиции Хуану Гуайдо не удастся вернуться в Венесуэлу после визита в Вашингтон.

Александр Яневский Журналист. Закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Работал на канале «1+1» и «5 Канале». На «Голосе Америки» с 2014 года. Был одним из двух корреспондентов «Голоса Америки», освещавших выборы президента России в 2018 из Москвы. Уделяет внимание теме американо-украинских и американо-российских отношений. Активно освещал дело Пола Манафорта и Марии Бутиной. [email protected] Нравится Буду следить Подписка

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