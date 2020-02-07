Гузеева показала устроенный дочерью погром в квартире

Гузеева показала устроенный дочерью погром в квартире

07.02.2020, 21:51, Новости дня

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала фотографию комнаты своей дочери, в которой девушка устроила погром.

«Ответ недобрым. Да, моя дочь выложила на своей странице это фото. Да, подростки переживают все трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу. Все проходит. А вы как считаете, обязательно стоять над ребенком с кувалдой и вбивать ему, как правильно?» – написала Гузеева в своем Instagram.

«Надо приучать с малолетства складывать вещички за собой. А в таком возрасте уже поздно. Это распущенность, как не крути», – прокомментировала @irina6198100.

«Моя бы точно не драла обои. Она знает, как трудно зарабатываются деньги», – заметила @vzglyadvnebo.

«Пар вышел, ей стало легче. Вы – мудрейшая женщина. Дочери повезло», – заступилась за Гузееву @va_leri_ka.

«Зато нервы успокоила, а обои можно и другие наклеить», – присоединилась к обсуждению @gagarinaolesia.

Напомним, в ноябре прошлого года у 19-летней дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика