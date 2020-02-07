Гузеева показала устроенный дочерью погром в квартире

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала фотографию комнаты своей дочери, в которой девушка устроила погром.
«Ответ недобрым. Да, моя дочь выложила на своей странице это фото. Да, подростки переживают все трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу. Все проходит. А вы как считаете, обязательно стоять над ребенком с кувалдой и вбивать ему, как правильно?» – написала Гузеева в своем Instagram.
«Надо приучать с малолетства складывать вещички за собой. А в таком возрасте уже поздно. Это распущенность, как не крути», – прокомментировала @irina6198100.
«Моя бы точно не драла обои. Она знает, как трудно зарабатываются деньги», – заметила @vzglyadvnebo.
«Пар вышел, ей стало легче. Вы – мудрейшая женщина. Дочери повезло», – заступилась за Гузееву @va_leri_ka.
«Зато нервы успокоила, а обои можно и другие наклеить», – присоединилась к обсуждению @gagarinaolesia.
Напомним, в ноябре прошлого года у 19-летней дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль.
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