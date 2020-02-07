В Кыргызстане 15 детей ослепли из-за ретинопатии. Родители говорят о халатности врачей в роддомах

В Кыргызстане 15 детей ослепли из-за ретинопатии. Родители говорят о халатности врачей в роддомах

07.02.2020, 21:44, Новости дня

Глаза маленькой Денизы не просто не видят, но еще и болят. Сказать это малышка не может: из-за операции на глазах у нее появились проблемы с дыханием – интубационная трубка от наркоза натерла мозоль в гортани.

На операцию гортани мать Денизы, жительница Бишкека Айсулуу Калбаева, пытается собрать деньги. А вот вылечить глаза дочери, скорее всего, уже невозможно. У Денизы ретинопатия – поражение сетчатки, болезнь, которая грозит всем недоношенным детям и при отсутствии своевременного лечения приводит к слепоте.

В развитых странах врожденную ретинопатию удается побороть благодаря ранней диагностике. Однако в Кыргызстане ситуация иная – за последние годы не меньше 15 новорожденных здесь ослепли в результате ретинопатии. 

Все истории развивались одинаково: родителей недоношенных детей переводили из бишкекских роддомов в Национальный центр охраны материнства и детства, откуда вскоре выписывали как полностью здоровых. О том, что их дети не видят, родители узнавали уже потом.

Врачи говорят, что причина – в отсутствии в бишкекских роддомах необходимого оборудования, но родители считают, что дело в халатности врачей: ни в роддомах, ни в Центре охраны материнства их детей не осматривали офтальмологи; никто не говорил им о том, что недоношенным младенцам может грозить ретинопатия.

С 2011 года некоторые родители ослепших детей обращались в суд, однако эти обращения ничем не заканчивались – даже если по итогам кого-то из врачей увольняли, вскоре они снова возвращались на работу. 

Главный неонатолог Минздрава Кыргызстана Сагын Абдувалиева рассказала Настоящему Времени, что министерство готовится провести специальную конференцию и ввести специальный протокол для предупреждения ретинопатии.

 



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