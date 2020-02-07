Глава МИД Венгрии посетил Киев, чтобы обсудить евроинтеграцию. Ключевым стал вопрос о правах украинских венгров Закарпатья

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 7 февраля посетил с официальным визитом Киев. Формально поездка посвящена вопросам европейской интеграции Украины, однако одной из главных тем переговоров стал языковой вопрос: Венгрия настаивает на том, чтобы население приграничных районов Закарпатья получило возможность сохранить венгерский язык, власти Украины настаивают на том, что все граждане должны в первую очередь знать украинский.

Вопрос языка – предмет основных разногласий между Киевом и Будапештом на протяжении последних лет. В Закарпатье многие этнические венгры не говорят на украинском, в школах не преподают государственный язык. В сентябре 2017-го Верховная Рада приняла закон о среднем образовании. Согласно его нормам, до выпускного класса количество предметов на украинском должно постепенно возрастать до шестидесяти процентов. В Будапеште посчитали, что новый закон усложняет жизнь венгроязычных жителей Закарпатья.

Во время брифинга 7 февраля Петер Сийярто предложил Украине не увеличивать количество уроков на украинском языке в школах, а Венгрия в свою очередь поможет сделать преподавание более эффективным.

“Мы понимаем, что Украина хочет, чтобы все граждане, проживающие на ее территории, говорили на украинском языке, – говорил глава венгерского МИДа. – Но мы хотим, чтобы венгры, проживающие в Закарпатье, сберегли свой родной язык”.

“Проблема в том, что наши украинские венгры, они так же точно должны быть добрыми украинскими гражданами, – возражает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. – Что для этого нужно? Нормальное знание украинского и понимание того, в какой стране ты являешься гражданином”.

Киев в ответ смог пообещать Будапешту лишь не затягивать с разработкой закона о национальных меньшинствах. Речи о языках национальных меньшинств в этом документе не идет.

По мнению Павла Климкина, исходя из сегодняшних заявлений говорить о потеплении отношений между странами пока рано.

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