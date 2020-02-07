5 причин посмотреть второй сезон экранизации мирового бестселлера «Моя гениальная подруга»

Кстати, читатели HELLO.RU смогут одними из первых увидеть продолжение нашумевшей экранизации, причем абсолютно бесплатно: с 11 февраля и в течение недели на нашем сайте можно будет посмотреть первую серию второго сезона «Моей гениальной подруги». А теперь — к главным аргументам в пользу этого международного проекта.

История взросления и поиска себя

Новый сезон сериала основан на книге Ферранте «История нового имени», уже из названия которой понятно, что в этой части знакомым по «Моей гениальной подруге» девочкам предстоит повзрослеть и найти себя в стремительно меняющемся мире Италии 1960-х. Действие второй части происходит после рассказанных в первом сезоне событий, завершившихся свадьбой Лилы Черулло и Стеффано Карраччи. Муж готов на все ради любимой, но непокорной жены, а Лила в силу своего неуемного характера не может найти себя в этой новой — на первый взгляд — счастливой семейной жизни. У внешне умиротворенной Элены, впрочем, тоже не все спокойно. Подготовке к университету и литературным амбициям мешают романтические чувства — влюбленность в утонченного красавца Нино не проходит бесследно, — да и Лила постоянно ищет внимания и поддержки Элены. Молодым женщинам предстоит испытать на себе первые жестокие разочарования, предательства, непонимание общества и, конечно, бурные романы. «История нового имени» — пожалуй, самая насыщенная событиями часть «Неаполитанского квартета».

Кадр из сериала «Моя гениальная подруга»

Режиссура каннского лауреата Аличе Рорвахер

По словам Элеоноры Андреатти, курирующей в RAI (эта итальянская медиакорпорация создавала сериал вместе с каналом HBO) экранизации художественной литературы, второй сезон затронет такие темы, как «сексуальное просвещение, страх и безрассудство влюбленности, нездоровые семейные отношения, отказ от привычных условий и стремление к лучшей жизни». Неудивительно, что для столь объемного взгляда на непростую историю взросления двух девушек в помощь постановщику первого сезона Саверио Костанцо была призвана Аличе Рорвахер, обладательница гран-при Каннского кинофестиваля за свой второй полнометражный фильм «Чудеса» и приза за лучший сценарий картины «Счастливый Лазарь». Итальянская постановщица уже была знакома с миром Ферранте — в первом сезоне сериала закадровый текст автора читала как раз сестра Аличе, актриса Альба Рорвахер. Тонкая и чувственная режиссура Аличе и точный взгляд ее постоянного оператора Элен Лувар из мира большого кино гармонично переместились в четвертый и пятый эпизоды второго сезона «Моей гениальной подруги» — самые пронзительные в этой непростой саге о женской дружбе.

Жаркие летние ночи на Тирренском море

Аличе Рорвахер снимала серии, действие которых происходит на величественном острове Искья в Неаполитанском заливе, у западного побережья Италии. Остров известен прежде всего своими вулканами — Эпомео, Тработти и Монте-Вецци. Именно на Искье по сюжету сериала Лену и Лила проводят совместный отпуск, а также встречаются с красавцем Нино. Девушкам предстоит проверить свою дружбу на прочность и в эти жаркие летние ночи испытать на себе лавину эмоций.

Подруги-дебютантки Маргерите Маццуко и Гая Джираче, так похожие на своих героинь

Трудную дорогу взросления предстоит пройти исполнительницам двух главных ролей Маргерите Маццуко (Элена) и Гае Джираче (Лила). Роли в первом сезоне «Моей гениальной подруги» (они появляются на экране с третьей серии) стали для них, обычных неаполитанских девчонок, первыми в карьере. Более того, застенчивая Маргерита даже не думала, что когда-то станет актрисой, а на кастинг попала только потому, что он проходил в школе — там группа «Моей гениальной подруги» отсмотрела всех учащихся и в итоге выбрала на роль Лены именно Маццуко. В отличие от Маргериты, Гая Джираче уже на первых пробах сообщила режиссеру Саверио Костанцо о своем желании стать актрисой. Напористость и упорство красивой брюнетки сразу же напомнили съемочной группе литературный характер Лилы — сомнений, что именно Джираче должна воплотить ее на экране, не осталось ни у кого. Актрис выбрали из более чем 500 претенденток на эти роли. Незнакомые до съемок Маргерите Маццуко и Гая Джираче во время работы над двумя сезонами сериала уже успели стать настоящими подругами. Правда, в этих отношениях — в отличие от экранной дружбы их персонажей — нет такого накала страстей и сложных периодов.

Гая Джираче в роли ЛилыПод присмотром Паоло Соррентино и Элены Ферранте

Как и в первом сезоне, исполнительным продюсером второй части выступает постоянный участник Каннского кинофестиваля, обладатель премии «Оскар», «новый папа» итальянского кинематографа Паоло Соррентино, чей тонкий вкус и во втором сезоне позволит насладиться «великой красотой» бурной молодости двух подруг из бедного неаполитанского квартала и пройти с ними нелегкий путь к взрослой жизни. Создательница литературного цикла Элена Ферранте, довольная экранизацией первой книги, также продолжает наблюдать за процессом и работать над сценарием сериала вместе с основным режиссером-постановщиком Саверио Костанцо.

Кадр из сериала «Моя гениальная подруга»

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