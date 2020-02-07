5 cамых стильных монархов недели (1-7 февраля)

Королева Летиция

Популярность благородного и торжественного бархата не угасает вот уже несколько лет кряду. Носят этот материал и streetstyle-блогеры, и звезды на ковровых дорожках, а уж монархам, как говорится, на роду написано — любить и уважать этот материал. Ее Величество Испании Летиция, отправившись на прием в королевском дворце Мадрида, облачилась в синее платье с воротником «питер пэн» и поясом. В этом наряде Felipe Varela в ретро-стиле королева уже появлялась однажды в свете, однако тогда обыгрывала его иначе. На этот раз Летиция в качестве бьюти-сопровождения образа выбрала небрежный низкий пучок и макияж в нюдовом стиле.

Королева Летиция и король Филипп

Кейт Миддлтон

Едва ли герцогиню Кембриджскую можно назвать поклонницей броских принтов, но иногда и ей хочется позаигрывать с публикой. Так, на этой неделе Кейт отправилась с супругом, принцем Уильямом, в Уэльс, одевшись в красное платье Zara (никого уже не удивив пристрастием к масс-маркету), приталенное темно-синее пальто и высокие сапоги. А изюминкой образа стал шарфик Beulah London с ярким принтом в виде сердечек. Впереди День святого Валентина, и Кейт не упустила возможности обыграть этот романтичный инфоповод.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Королева Максима

«Да» огненно-красному сказала на этой неделе и королева Максима. Она стала гостьей премьеры балета «Фрида» в Амстердаме. Шоу Национального балета Нидерландов затронуло популярную последние годы тему наследия мексиканской художницы. Максима была на высоте, а помогали ей в этом блуза с кружевом, создающая эффект голого тела, свободные брюки и броские ювелирные украшения.

Королева Максима

Принцесса Виктория

На этой неделе Виктория работала без устали, перемещаясь по Швеции со скоростью, которая сигнализировала о ее полной готовности к управлению страной. Так, в один из дней она побывала на народном фестивале Folk and Culture 2020, где выступила с торжественной речью. Впрочем, вечернее платье здесь было бы явно лишним, а вот наряд в стиле casual — белая кофта, серые брюки и объемное бежевое пальто — напротив, роднил Викторию с подданными.

Принцесса Виктория

Королева Рания

Королева Иордании встретилась со стипендиатами ее фонда, которые проходят обучение по разработке программного обеспечения в Школе передовых технологий имени Абдула Азиза Аль Гурайра в Аммане. Быть ближе к народу Рании по традиции помогла максимальная «расслабленность» в образе: кремовая рубашка, классические синие джинсы и ботинки на низком каблуке. Когда речь идет о работе, Рания не любит выделяться слишком сложными нарядами.

Королева Рания

Королева ЛетицияКейт МиддлтонКоролева МаксимаПринцесса ВикторияКоролева Рания

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