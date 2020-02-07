Пассажир изнасиловал женщину-таксиста и несколько часов катал ее по городу

Пассажир изнасиловал женщину-таксиста и несколько часов катал ее по городу

07.02.2020, 21:31, Новости дня

В Челябинске арестовали 19-летнего местного жителя, который изнасиловал женщину-таксиста и после этого несколько часов возил ее по городу. Молодой человек останется под стражей на два месяца, сообщает портал 74.Ru.

Молодой человек вызвал такси поздно вечером, чтобы добраться из гостей домой. За рулем прибывшей машины была 29-летняя женщина. Она довезла клиента до дома, но тот оказался слишком пьян, чтобы выйти. Тогда женщина решила доставить его обратно к друзьям. На обратном пути она и подверглась насилию.

Изнасиловав таксистку, молодой человек пересел за руль и отказался выпускать женщину из машины. Она пыталась освободиться, но насильник приставил к ее горлу заточку. Женщина испугалась, что ее малолетний ребенок останется сиротой, и больше не пыталась выбраться. Впоследствии парень отпустил ее.

5 февраля сообщалось об инциденте с участием таксиста, произошедшем в Перми. Там водитель набросился на пассажира и тумаками выгнал его из машины, поскольку его не устроила цена, назначаемая сервисом Uber.

Источник: Вести



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