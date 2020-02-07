Гимнастка Солдатова: никогда не верьте желтой прессе

Гимнастка Солдатова: никогда не верьте желтой прессе

07.02.2020, 21:30, Новости дня

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова обратилась к своим подписчикам в Instagram по поводу пореза руки, из-за которого она была госпитализирована в НИИ Склифосовского. Спортсменка заявила, что с ней все в порядке.

"Чувствую себя просто отлично. Но я в шоке от этой ситуации. Не представляю, какой ужас пережили мои родители, друзья. Никогда не верьте прессе. Я не первый раз сталкиваюсь с желтой прессой. Но эта ситуация переходит все границы. Я всего лишь порезалась ножом и приехал в больницу, чтобы обработать рану. А потом из этого раздули такое", – заявил гимнастка.

 

 

 

 

 

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Публикация от Alexsandra Soldatova. (@soldy21) 7 Фев 2020 в 2:51 PST

Ранее появилась информация, что Солдатова пыталась покончить с собой. На ее руке были обнаружены порезы. Также сообщалось, что у Солдатовой диагностировали булимию.

Позже гимнастка опровергла информацию о суициде, заявив, что просто порезалась, когда готовила завтрак. В настоящий момент она готовится выступить на Гран-при Москвы по художественной гимнастике, который пройдет с 7 по 9 февраля.

Источник: Вести



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