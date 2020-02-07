Минюст США призвал покупать акции Ericsson и Nokia, чтобы бороться с Huawei

Генеральный прокурор США Уильям Барр (William Barr) сообщил в четверг, что Соединенным Штатам и их союзникам следует рассмотреть весьма необычный шаг, заключающийся в покупке контрольного пакета акций финской Nokia и шведской Ericsson для противодействия доминированию китайской компании Huawei в сфере сетей пятого поколения 5G. Это может быть сделано «прямо или через консорциум частных компаний из США и стран-союзников».

"Благодаря нашему обширному рынку и финансовой поддержке одна из этих компаний или они обе станут более сильными конкурентами и разрешат опасения насчет их жизнеспособности", — сообщил Барр. Чиновник также призвал Федеральную комиссию по связи (FCC) быстрее распродать лицензии на мобильные частоты из "диапазона С" – одного из пакета частот, которые могут пригодиться для развертывания сетей пятого поколения.

Совокупная рыночная капитализация шведской Ericsson и финской Nokia составляет около 50 миллиардов долларов, и неясно, какой источник средств правительство США может использовать для приобретения долей в фирмах, даже если иностранные регуляторы и одобрят этот шаг. Тем не менее, акции компаний выросли на фоне заявлений Барра.

Стоит отметить, что инвестиции США в государственные компании происходят редко, за исключением случаев, когда речь идет о санации для спасения фирм и рабочих мест, а инвестиции в иностранные компании встречаются еще реже.

Данное предложение Барра, бывшего юрисконсульта мобильного оператора Verizon Communications Inc., является одним из самых агрессивных среди мер, предложенных администрацией Трампа для сдерживания китайского телеком-гиганта Huawei. Генеральный прокурор США заявил, что Китай стал "главным геополитическим противником" и признал лидерство Поднебесной в сфере разработок оборудования для 5G. Барр опасается, что Китай будет иметь возможность блокировать поставки телекоммуникационного оборудования, а потому нельзя допустить зависимость промышленного интернета от китайских технологий.

В декабре палата представителей США приняла законопроект, запрещающий правительству покупать телекоммуникационное оборудование у компаний, которые рассматриваются как угроза национальной безопасности, таких как Huawei.

Законопроект также предусматривает помощь со стороны правительства небольшим поставщикам услуг связи, которые должны будут отказаться от сомнительного оборудования. Согласно законопроекту Федеральная комиссия по связи США должна будет создать программу стоимостью $1 млрд, чтобы помочь провайдерам связи заменить “подозрительное сетевое оборудование” на технологии, которые власти считают более безопасными.

Китайские технологические компании довольно продолжительное время находятся под пристальным вниманием Вашингтона. США подозревают их в связях с китайским правительством и опасаются, что они могут использоваться Пекином для скрытого шпионажа. Американские власти неоднократно призывали своих союзников не использовать телекоммуникационное оборудование Huawei, но эти призывы увенчались лишь ограниченным успехом.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что его ведомство расследует более 1000 дел, касающихся попыток Китая получить американские исследования и технологии "практически в каждой отрасли и секторе" экономики США. Начальник контрразведки ФБР Джон Браун заявил, что в прошлом году бюро арестовало 24 человека по делам, связанным с Китаем, и еще 19 человек уже в 2020 году.

Директор Центра национальной безопасности и контрразведки США Уильям Иванина заявил, что среди приоритетов Китая — кража технологий, использующихся в американских самолетах и электромобилях. Сообщается, что ущерб США от кражи коммерческих секретов Китаем составляет ежегодно от 300 до 600 миллиардов долларов.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет