Новосад задекларировала квартиру в Киеве стоимостью 944,2 тыс. грн

7 февраля министр образования и науки Украины Анна Новосад внесла в Единый государственный реестр деклараций информацию о приобретении квартиры в Киеве стоимостью 944,2 млн грн.

Согласно документу, право собственности на квартиру площадью 46,6 м² Новосад приобрела 3 февраля у ООО «Дисбуд», деятельностью которого, согласно сервису YouControl, является строительство жилых и нежилых зданий.

В Facebook Новосад объяснила, что данная недвижимость была указана в ее декларациях и ранее, но как объект незавершенного строительства.

«Никакой сенсации – эта квартира в моей декларации еще с 2017 года. Наконец оформили имущественные права. Декларирую, как этого требует закон. Эту информацию вы можете найти в разделах «Ценные бумаги» (в декларации за 2017 год) и «Объекты незавершенного строительства» (в декларации за 2018 год). В процессе строительства появился целый дополнительный квадратный метр. Ура, теперь их 46!» – написала она.

Друзі, вже бачу, що пішли новини про мою начебто щойно придбану квартиру.На жаль, жодної сенсації — ця квартира в моїй… Posted by Anna Novosad on Reede, 7. veebruar 2020

В интервью «Интерфакс-Украина», которое вышло 20 января, министр заявила, что ее зарплата в среднем составляет 36 тыс. грн в месяц и этой суммы «хватает, чтобы нормально прожить», но она не имеет возможности делать накопления и не смогла бы на такую зарплату содержать ребенка, если бы он у нее был. В социальных сетях ее заявление вызвало активную дискуссию. Сама Новосад назвала свое высказывание неудачным.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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