Демократы готовятся к дебатам накануне праймериз в Нью-Гэмпшире

Семь демократов, которые имеют наибольше шансы на участие в выборах президента в 2020 году, готовятся к вероятно наиболее ожесточенным дебатам в нынешнем политическом сезоне накануне праймериз, которые стартуют в начале следующей недели в Нью-Гэмпшире. Теперь речь идет буквально о политическом «выживании», в результате которого на участие в выборах будут претендовать только сильнейшие кандидаты.

Ситуация осложнилась из-за хаоса при подсчете бюллетеней на кокусах в Айове в начале этой недели. Дебаты в Нью-Гэмпшире, которые пройдут вечером в пятницу – за четыре дня до проведения праймериз – могут предоставить кандидатам как новые возможности, так и шансы покинуть гонку, победитель которой от имени демократов вступит в борьбу с действующим президентом на выборах в ноябре.

Два кандидата, сенатор Берни Сандерс и экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, окажутся в фокусе всеобщего внимания, так как именно эти два политика фактически выиграли кокусы в Айове. Команда «отстающих», в которую вошли экс-вице-президент Джо Байден, сенатор Элизабет Уоррен и сенатор Эми Клобушар – срочно должны показать избирателям свои сильные стороны.

Миллиардер Том Стейер и бизнесмен Эндрю Янг будут бороться за право общаться на равных с фаворитами кокусов в Айове.

Стремительно меняющаяся ситуация означает, что многие кандидаты имеют последний шанс догнать своих более успешных соперников. Дебаты начнутся в пятницу в 20:00 по времени Восточного побережья США и будут транслироваться телеканалом ABC.

Четыре года назад, на той же самой сцене в Нью-Гэмпшире во время дебатов республиканцев тогдашний губернатор Нью-Джерси Крис Кристи уничтожил президентские амбиции сенатора Марка Рубио убедительной речью в отношении соперника. Рубио так и не смог оправиться от поражения, тем самым облегчив Дональду Трампу возможность стать кандидатом на участие в выборах от республиканцев.

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