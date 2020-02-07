Кудерметова проиграла Богдан во втором матче квалификации Кубка Федерации

Кудерметова проиграла Богдан во втором матче квалификации Кубка Федерации

07.02.2020, 21:30, Новости дня

Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором матче отборочного этапа Кубка Федерации в трех сетах за два часа 15 минут проиграла представительнице Румынии Ане Богдан со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.

Кудерметова семь раз подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух, а у ее соперницы три эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейков из десяти.

Ранее в первой игре россиянка Екатерина Александрова одержала победу над Еленой-Габриэлой Русе – 6:1, 6:4. Таким образом, счет в противостоянии РФ – Румыния стал 1:1.

В рамка отбора на Кубок Федерации россиянки проведут еще три матча с румынками. Александрова встретится с Богдан, Кудерметова – с Русе, а затем в парном разряде Анна Блинкова и Анна Калинская сыграют против Ирины Бары и Йоаны Олару.

Напомним, финальная стадия Кубка Федерации пройдет с 14 по 19 апреля в венгерском Будапеште. Сборная РФ четыре раза первенствовала на этом турнире – в 2004-м, 2005-м, 2007-м и 2008-м годах.

Источник: Вести



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