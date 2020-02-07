Козак объявил о договоренностях с Белоруссией по нефти и газу

Козак объявил о договоренностях с Белоруссией по нефти и газу

07.02.2020, 21:19, Новости дня

Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил, что РФ и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.

Об этом информирует ТАСС.

Козак отметил, что поставки нефти в Белоруссию будут проводиться на прежней коммерческой основе, передает РИА «Новости».

Россия и Белоруссия будут способствовать достижению коммерческих договоренностей по поставкам углеводородов между Минском и Москвой, добавил замглавы администрации президента.

Он подчеркнул, что цена и объемы поставок будут регулироваться рынком.

Напомним, в пятницу в Сочи президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели два раунда переговоров.



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