Медики рассказали о состоянии одного из пострадавших при крушении вертолета в Татарстане

Медики рассказали о состоянии одного из пострадавших при крушении вертолета в Татарстане

07.02.2020, 21:19, Новости дня

Врачи стабилизировали состояние второго пострадавшего при крушении вертолета в Татарстане. Мужчина был госпитализирован в в Лаишевскую ЦРБ с обморожением, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

«Состояние второго пострадавшего стабилизировано, он доставлен в Казань, помощь ему оказывается в Республиканской клинической больнице Татарстана», – сказали в пресс-службе ТАСС.

Вертолет Bell 407 потерпел крушение под Казанью вечером в пятницу. После этого приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

При крушении погиб депутат от «Единой России», зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, еще два человека выжили.

По данным Росавиации, предварительной причиной крушения вертолета могли стать плохие метеоусловия. Кроме того, в экстренных службах не исключили, и отказ техники. Росавиация сформировало комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиационного происшествия.



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