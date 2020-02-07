Ящеры панголины могут быть промежуточным звеном при передаче коронавируса 2019-nCoV к человеку – ученые

Промежуточным звеном передачи коронавируса 2019-nCoV к человеку, вероятно, являются ящеры панголины. Об этом говорится в исследовании ученых Южно-Китайского сельскохозяйственного университета, информирует агентство Xinhua.

Геном штамма коронавируса, выделенного у панголинов, оказался на 99% идентичен геному коронавируса у заболевших людей.

Исследовательская группа проанализировала более 1000 образцов метагенома ящеров, живущих в дикой природе. Эти знания будут способствовать профилактике эпидемии и борьбе с ней, надеются ученые. Они также призвали к осторожному поведению при контакте с дикими животными.

Панголины – насекомоядные чешуйчатые ящеры, напоминающие одновременно броненосцев и муравьедов. В Китае их мясо употребляют в пищу.

Источниками нового коронавируса биологи называли змей, в частности, южнокитайского многополосого крайта и китайскую кобру. Вероятно, вирус мутировал, прежде чем получил возможность заражать человека.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем в ВОЗ не считают, что наблюдается пандемия коронавируса.

По состоянию на 7 февраля число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек, количество инфицированных в стране составляет 31 161 человек, 1540 жителей Китая излечились и были выписаны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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