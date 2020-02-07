Мнение: Письмо: «Мастер на все руки»

Это письмо самостоятельно разбирайте.

По сути оно — содержимое шкатулки.

Автор перебирает его и не знает, что с ним делать.

Охарактеризуете все это богатство. Найдите репейник.

Ну и обратите внимание ещё на то, какой менторский тон у героя, неприятный для чтения, но он в границах тем не менее. Почему так?

Вот это типичная ошибка читающих такие истории — представлять, что герой говорит сверху с ними и гневаться, не понимая, что в ситуации совсем иначе территория делится. И если не видеть как, никогда вы ситуацию не поймёте, будете эгоцентрично представлять себя и называть своё слияние эмпатией.

ghtr8

> Добрый день, уважаемая Эволюция. Огромное спасибо Вам за блог, за систему, за Вашу книгу.

> Для меня была бы огромная удача попасть на разбор.

> Мне 33 года, разведена, дочка 6 лет. Работаю, немного спорта, с имиджем плохо. Лишнего веса нет, работаю над осанкой, но нет цельного образа. Мужчины никогда со мной не знакомятся в спортзале или, например, театре-музее. Лицо ДЖМ, ребёнок говорит, что нос как у Бабы Яги.

> Встречаюсь с мужчиной Н. около полутора лет. У него трое детей, живёт отдельно. Много работает. ОЗ выше моей. Увлечен работой – сам строит дома и продаёт. Себе дом построил за этот год рядом с детьми (в другом городе, час за рулём). Много друзей, знакомых. Мастер на все руки. Как-то быстро у нас завертелось.

> Встречались у меня, когда дочка ложилась спать, он приезжал. Встречались раз в неделю или три-четыре раза в неделю, по- разному. В зависимости от его возможностей и моих. Говорил и говорит, что любит меня. Любимая, родная, сквозь сон руки целует. Может пальцы, ушки, нос рассматривать, нюхать. Как будто купает меня в нежности и ласке. Можем и просто сидеть и разговаривать о какой-нибудь истории из книги или по работе про стройку. Пока строил дом, всегда говорил наш дом, у нас дома. Он не знакомил меня не с детьми, не с родителями. Я приезжала к нему с дочкой несколько раз (ёлку нарядить, погуляли с ней на горках рядышком). Моя мама тоже о нём ничего не знает. Он никогда не заговаривал о знакомстве с ней.

> Часто он писал о любви как о чувстве абстрактно, он много читает, про Бога, про веру. Я благодаря ему, стала читать Библию, Достоевского, историю христианства. У меня мама верующая, исполняющая обряды. Я стала понимать то, о чём она говорит. Мы никогда так с ней не разговаривали раньше, я как будто лучше слышать начала. Я стала и с дочкой по-другому общаться. Получать удовольствие от простых прогулок, общения, придумывания и изготовления поделок. Бывший муж очень хороший отец. Перестала постоянно лезть в его с ней общение, указывать ему. Меньше дочку штурманить придирками, но в каких-то вещах быть строже и последовательней.

> Т.к. Н. очень много сам может делать руками, я сначала просто интересовалась в Инстаграмме профилями девушек, которые сами делали ремонт и перекрашивали мебель. Так захотелось самой попробовать. Обновила обивку у кресла-качалки, которое осталось от дедушки, перекрасила шкаф, табуретки старые, столик на кладбище папе сделала. Н.мне нашёл стол на авито старинный недорогой, по форме который я искала. Его значимость для меня очень высокая. Стала писать и вижу, что даже в спорте я раньше просто силовыми тренировками увлекалась, а сейчас одну тренировку заменила на гиревую и с удовольствием тренируюсь. А он по гирями в армии соревнования выигрывал.

> Когда я уезжаю к бывшему мужу с дочкой на пару дней (муж в другом городе живёт), или он приезжал, он ни разу никаких претензий мне не сказал. Всегда: Хорошо, родная. Люблю тебя. Буду скучать по тебе.

> Как-то Н. написал, что может вечером приехать. Я ответила, что буду с ребёнком, маму не буду просить посидеть. Что не могу так больше. Встречаюсь с мужчиной, который ко мне ночами ездит. Что перед ребёнком неудобно. Устала врать ей, маме.

> Он написал, что любит меня, написал, что родители его спрашивают, что пора бы ему уже кого-то найти себе. А он не знает, как дети отреагируют, что у него кто-то будет.

> Так мне стало обидно. Я написала:

> -Лучше тогда мне быть одной.

> — Почему это, родная?

> Я не ответила. Он пишет

> — Хорошо так на душе, что сказал тебе, о чём думал. Я тебя там спросил кое-что. Ответь, любимая.

> Я написала:

> — Н., ведь так как ты пишешь и есть на самом деле. Ведь дети — это самое важное для тебя. И если у тебя есть сомнения, то даже не думай об этом.

> Он ответил, что для него это очень важно, но не главное. Что самое важное для него Бог. А в остальном – «делай, что должен и будь, что будет». Всё устроится так, как должно быть. И не значит это, что надо сидеть и ждать на берегу, будем действовать. Рад что мы с ним вот так разговариваем. О живом, настоящем. Что очень любит меня.

> Написал вечером ещё раз, что любит, день я молчала.

> На следующее утро написал, длинное сообщение. Попросил прощения. И должны мы принимать решение на основе своей совести и желаний. Написал ещё, что наверно и мне надо в себе разобраться. Извинялся, что может резко пишет.

> Вечером написал, что мне надо, как мама говорит, сходить на исповедь и причаститься. Чтобы я ещё ему писала, всё как есть, прямо. Ещё сказал, что если я имею что-то против него и наших отношений, то он на меня не будет обижен, главное это истина.

> А мне так противно от самой себя стало.

> Написала просто сообщение на отвлечённую тему. Он посмеялся, ответил про работу. С этого времени общаемся. Я поняла, что он даже близко не хочет делать шагов. Стараюсь убрать обиду, страх его потерять, сосредоточиться на работе, текущих делах, ребёнке. Иногда получается, а утром и вечером накатывает парализующий страх. Но сама себе проговариваю, что он отдельный человек, что разинула пасть на чужое. Напоминаю себе, почему я затеяла этот разговор, что у меня нет ходов, что вне моих границ его желание строить дальше жизнь со мной. Надо мне расстаться с ним, а как сделать без щипцов не знаю. На его сообщения отвечаю как обычно. Но много не болтаю. Он предложил приехать в субботу «побыть рядышком со мной». Я ответила тепло, но сказала, что хочу провести день с дочкой, потому что она уезжает в отпуск с бывшим мужем. У меня появилась возможность купить квартиру в городе бывшего мужа.

> Уважаемая Эволюция, как мне вести себя с самой собой, чтобы меня не шатало, чтобы отлепить себя от этого мужчины. Как будто слепая. Вижу, что из-за жадности моей нет понимания, как красиво поступить. Надеюсь, что силы хватит.

> С уважением и благодарностью к Вам

Источник: Эволюция

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