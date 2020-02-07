Наука: Суицидальные мысли связали с воспалением мозга

Наука: Суицидальные мысли связали с воспалением мозга

07.02.2020, 21:09, Разное

Всё больше учёных предполагает, что воспаление мозга может быть ответственно за появления у человека некоторых крупных депрессивных эпизодов. Новое исследование учёных Манчестерского университета и вовсе связало воспаление мозга с суицидальными мыслями.

Крупная научная работа, опубликованная в 2015 году в журнале JAMA Psychiatry, установила прочную связь между человеком, подвергающимся большим депрессивным эпизодам, и усиленным нейровоспалением. Последнее измеряется при помощи увеличения микроглиальной активности в частях мозга. Микроглия – это определённый тип иммунных клеток, активных в головном и спинном мозге. Они служат в качестве основной формы активной иммунной защиты в центральной нервной системе.

Благодаря этому исследованию доктор Питер Талбот (Peter Talbot) из Манчестерского университета решил выяснить, связана ли эта повышенная активность мигроглии с мыслями о самоубийстве.

В исследовании приняли участие 14 пациентов с разной степенью депрессии (от умеренной до тяжёлой), у всех у них присутствовали мысли о суициде. Также в исследовании участвовали 13 здоровых людей. Специалисты использовали метод позитронно-эмиссионной томографии, определяющий маркеры, сигнализирующие о микроглиальной активности. Результаты показали положительную корреляцию между пациентами с суицидальными мыслями и усилением нейровоспаления.

Наибольшее увеличение в микроглиальной активности было выявлено в передней поясной коре. Она участвует в выполнении когнитивных функций, таких как ожидание награды, принятие решений, управление импульсивностью и эмоциях.

К слову, некоторые специалисты считают, что именно в этой области "зарождается" депрессия. Примечательно, что у здоровых людей повышения микроглиальной активности в этой области замечено не было.

Более ранние исследования мозга, проведённые на умерших суицидальных пациентах, показали аналогичные формы воспаления в тех же самых областях. И последнее обследование лишь укрепляет связь между этими двумя параметрами, особенно у больных с острыми депрессивными эпизодами.

Доктор Джон Кристал (John Krystal), редактор журнала Biological Psychiatry, где было опубликовано исследование, указывает, что новая работа – очень важное наблюдение, связывающее суицидальные мысли и нейровоспаление.

Результаты исследования опубликованы в научном издании Biological Psychiatry.



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