Наука: Языковые эксперименты оказались для билингвов сложнее живой речи

Американские лингвисты изучили активность мозга носителей двух разных языков при понимании и производстве речи в разных условиях: от чисто экспериментальных до обработки настоящего разговора.

Ученые пришли к выводу, что билингвы тратят больше усилий при переключении кодов, когда обрабатывают непривычные для повседневно жизни языковые стимулы. Статья опубликована в журнале The Journal of Neuroscience.

Билингвы (носители сразу двух или более — для мультилингвов — языков) могут использовать в повседневной речи оба известных им языка на одном уровне в зависимости от ситуации. Считается, что в переключении кодов участвуют отделы мозга, отвечающие за когнитивный контроль, — префронтальная кора и передняя поясная кора — которые также участвуют в контроле над другими исполнительными функциями. Большинство подобных исследований проводятся в экспериментальных условиях с искусственными вариациями реальной речи. Однако, для понимания того, как происходит переключение кодов в естественной речи и какие отделы мозга участвуют в этом процессе, необходимо изучить билингвизм в рамках обработки речи в максимально приближенных к реальности условиям.

Авторы новой работы изучили переключение кодов при обработке речи девятнадцатью билингвами — носителями арабского и английского языков. Эксперимент был направлен на изучение производства и понимания языка в контексте (соответственно представленной подсказке): участникам показывали изображения людей, каждый из которых говорит либо только на арабском, либо на английском, либо является билингвом и понимает оба языка. После этого, в задании на производство речи участникам показывали изображения предметов, которые они должны были назвать в соответствии с тем, на каком языке говорит человек на изображении до этого. В задании на понимание речи участникам показывали изображения тех же людей и затем просили определить, соответствует ли произнесенное после этого слово предмету на изображении и языку, на котором говорит человек на картинке. Ученые также провели менее «естественный» эксперимент, в котором изображения людей в подсказках были заменены на цветовые карточки, каждая из которых соответствовала определенному языку (английскому, арабскому или обоим сразу). Все ответы участников записывались, а визуализация нейронной активности во время выполнения заданий была получена при помощи метода магнитоэнцефалографии (сокращенно МЭГ), направленного на измерение магнитных полей, возникающих вследствие электрической активности мозга. Наконец, после заданий на производство и понимание речи активность мозга участников была записана во время того, как они прослушивали разговоры людей, говорящих друг с другом либо только на арабском или английском, либо на двух языках одновременно.

Анализ поведенческих данных показал, что участники в среднем на 100 мс медленнее называли предмет на картинке, если подсказкой языка перед ней была цветовая карточка, обозначающая определенный язык. Анализ данных МЭГ показал, что и префронтальная, и передняя поясная кора показывают большую (p < 0,001) активность во всех экспериментальных условиях производства и понимания речи на основании изображений в сравнении с обработкой естественной речи, прослушиваемой на аудио.

Этот эксперимент показывает, что переключение кодов в реальных условиях естественной речи происходит гораздо легче, чем в лабораторных условиях с использованием искусственных стимулов и ненатуральных разговорных ситуаций. Как отмечают ученые, это означает, что не все экспериментальные парадигмы способны достоверно показать, как происходит процесс переключения кодов у билингвов, и для более систематического изучения необходимо обращаться к более приближенным к реальной ситуации речевым стимулам.

Лингвисты часто изучают различные аспекты, связанные с билингвизмом. В нашей заметке вы можете узнать о том, чем отличается восприятие времени билингвами. Также, здесь — о том, как маленькие дети, чьи родители говорят на разных языках, оказались способны воспринимать переключение кодов уже в очень раннем возрасте.

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