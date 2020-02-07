Власти США покупают данные о перемещениях владельцев смартфонов

Информация о местоположении, которая собирается в мобильных приложениях, интересна не только рекламодателям, но и спецслужбам. В частности, активно геоданные скупает Министерство внутренней безопасности США.

Раскрыть местоположение устройства может любая программа, запросив у пользователя соответствующее разрешение (например, для отображения прогноза погоды). Эти сведения собирают маркетологи, а затем продают их третьим лицам, в основном рекламным агентствам и аналитикам. Как пишет The Wall Street Journal, в число постоянных клиентов входит и американская разведка, которая использует коммерческие базы для отслеживания перемещений людей возле границы с Мексикой.

По сведениям газеты, геоданные спецслужбам поставляет фирма Venntel. Эта компания называет себя "пионером в области предоставления данных о мобильном местоположении", который "поддерживает национальные интересы посредством технологических инноваций". В Venntel подтвердили, что Министерство внутренней безопасности США является одним из клиентов, но отказались отвечать более развернуто. Представители ведомства также сообщили WSJ, что покупали данные о геолокации.

В Таможенной службе и пограничной охране США факт их использования уточнять не стали. Однако, как рассказали источники издания, на основе полученной от Venntel информации были произведены аресты. Геоданные помогли спецслужбам выяснить, где была пересечена граница, и отследить конкретных людей.

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Вести.Hi-tech

Источник: Вести

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