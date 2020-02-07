Росавиация озвучила предварительную версию падения вертолета с депутатом Госдумы Хайруллиным

Росавиация озвучила предварительную версию падения вертолета с депутатом Госдумы Хайруллиным

07.02.2020, 21:06, Новости дня

Федеральное агентство воздушного транспорта России назвало РБК предварительную причину крушения 7 февраля в Татарстане вертолета с депутатом Госдумы РФ Айратом Хайруллиным.

«Предварительная причина – плохие метеоусловия. Росавиацией сформирована комиссия для выяснения обстоятельств и причин авиационного происшествия», – сказал агентству представитель Росавиации.

Вертолет Bell 407 с тремя людьми на борту потерпел крушение в Татарстане в районе реки Кама. Хайруллин погиб. Двое других находятся в тяжелом состоянии.

В 2019 году Forbes поставил 49-летнего Хайруллина на 96-е место в рейтинге российских госслужащих и депутатов с самыми большими доходами. Его состояние оценивалось в 159 млн руб. ($2,5 млн).

Он являлся депутатом Госдумы с 2003 года. С 2008 года был президентом Российского союза производителей молока.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика