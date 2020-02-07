Экс-замминистра юстиции Украины Бернацкая внесла 7 млн грн залога

Бывший заместитель министра юстииции Украины Наталья Бернацкая внесла 7 млн грн залога. Об этом она сообщила в Facebook 7 февраля.

«Все обязанности выполнены, паспорта сдала, залог внесла частично сама, частично получила заем у родственников», – написала она.

Кроме этого, Бернацкая сообщила, что подала апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда об избрании ей меры пресечения в виде залога.

«Подчеркиваем необоснованность подозрения и требуем отмены обязанностей. Ждем рассмотрения этого дела и надеемся на независимость и беспристрастность суда», – заявила она.

Сьогодні разом з групою моїх захисників було подано апеляцію на рішення ВАКС. Наголошуємо на необґрунтованості підозри… Posted by Бернацька Наталія on Reede, 7. veebruar 2020

Меру пресечения для Бернацкой суд избрал 4 февраля.

23 января 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о вручении подозрений шести фигурантам дела «Золотой Мандарин Ойл»: бывшему правительственному уполномоченному по делам ЕСПЧ, бывшему первому заместителю министра юстиции, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к бывшему народному депутату Украины. Этот экс-нардеп, по версии НАБУ, был организатором схемы. Имени бывшего депутата бюро не назвало, но, по данным СМИ, речь идет о экс-нардепе от «Народного фронта» Георгии Логвинском. Последний утверждает, что подозрения не получал.

По версии правоохранителей, подозреваемые в течение 2013–2016 годов организовали схему с использованием механизма обращения в ЕСПЧ, при этом введя в заблуждение европейскую организацию, не поставив ее в известность обо всех обстоятельствах спорных правоотношений. «В сентябре 2013 года представитель ООО «Золотой Мандарин Ойл», подконтрольный бывшему народному депутату Украины, по его указанию подготовил и направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из государственного бюджета Украины 54,179 млн грн в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО «Киевэнерго» перед предприятием по хранению мазута, которая якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялась», – заявили в антикоррупционном бюро.

При этом, сообщили в НАБУ, «несмотря на решение суда в свою пользу, «Золотой Мандарин Ойл” за его реализацией в исполнительную службу не обращался, однако об этом факте в ЕСПЧ не сообщил».

«Так же, как и скрыл от европейского института факт уступки права требования [долга] с ПАО «Киевэнерго» в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом – организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ», – рассказали в пресс-службе бюро.

В дальнейшем для сопровождения дела в ЕСПЧ бывший народный избранник договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольной нардепу компании «Золотой Мандарин Ойл» 54,17 млн грн из государственного бюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. В феврале 2016 года Министерство юстиции Украины перечислило указанную сумму, утверждают в НАБУ.

25 января Высший антикоррупционный суд отказался избирать меру пресечения одному из фигурантов дела – бывшему уполномоченному по делам ЕСПЧ Борису Бабину.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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