СК назвал основные версии крушения вертолета с депутатом Госдумы в Татарстане

Следственный комитет РФ назвал основные версии крушения вертолета, в котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.
«Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия», – говорится на сайте ведомства.
Уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека» возбудило Приволжское следственное управление на транспорте СК.
В пресс-релизе СК не уточняется фамилия погибшего пассажира вертолета, но ранее в Госдуме подтвердили гибель депутата Хайруллина в авиакатастрофе.
«Вертолет был обнаружен 7 февраля 2020 года вблизи населенного пункта Лаишево республики Татарстан. В результате удара о землю воздушное транспортное средство получило значительные повреждения корпуса. Двое человек, находившихся на его борту, с серьезными травмами направлены в больницу, один погиб», – отмечает СК.
На месте крушения сейчас работают следователи и криминалисты Приволжского СУ СК на транспорте, проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства совершения преступления.
Вертолет Bell 407 потерпел крушение под Казанью вечером в пятницу. После этого приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
СМИ сообщали, что при крушении погиб Хайруллин, еще два человека выжили.
По данным Росавиации, предварительной причиной крушения вертолета могли стать плохие метеоусловия. Кроме того, в экстренных службах не исключили, и отказ техники. Росавиация сформировало комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиационного происшествия.
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