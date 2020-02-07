Планетолог высказала свои предположения о существовании жизни на Марсе и спутнике Юпитера

Исследователь Ливерпульского университета Хоуп в Великобритании Моника Грейди заявила, что жизнь на спутнике Юпитера и на Марсе действительно может существовать. Но, по словам ученого, живые организмы на других космических телах существенно отличаются от земных.
Поэтому планетолог предполагает, что поиски жизни на Марсе или на спутнике Юпитера Европе нужно вести в непривычных местах. Возможно, что эволюция организмов на одной из лун Юпитера проходила другим путем, и организмы могут жить в породе или подо льдом. Профессор космических наук утверждает, что есть очень большая вероятность обнаружить на поверхности Европы существ, наделенных интеллектом, который свойственен осьминогам.
Что касается Марса, то Моника Грейди считает, что если поверхность планеты не пригодна для жизни, нужно искать следы развития и существования организмов под землей. Некоторые исследователи также высказывают предположения, что под ледяной поверхностью Европы может быть океан, в котором возможно существование бактерий.
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