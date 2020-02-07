Планетолог высказала свои предположения о существовании жизни на Марсе и спутнике Юпитера

Планетолог высказала свои предположения о существовании жизни на Марсе и спутнике Юпитера

07.02.2020, 21:04, Разное

Исследователь Ливерпульского университета Хоуп в Великобритании Моника Грейди заявила, что жизнь на спутнике Юпитера и на Марсе действительно может существовать. Но, по словам ученого, живые организмы на других космических телах существенно отличаются от земных.
Поэтому планетолог предполагает, что поиски жизни на Марсе или на спутнике Юпитера Европе нужно вести в непривычных местах. Возможно, что эволюция организмов на одной из лун Юпитера проходила другим путем, и организмы могут жить в породе или подо льдом. Профессор космических наук утверждает, что есть очень большая вероятность обнаружить на поверхности Европы существ, наделенных интеллектом, который свойственен осьминогам.

Что касается Марса, то Моника Грейди считает, что если поверхность планеты не пригодна для жизни, нужно искать следы развития и существования организмов под землей. Некоторые исследователи также высказывают предположения, что под ледяной поверхностью Европы может быть океан, в котором возможно существование бактерий.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика