Диана Арбенина заявила об окончании ее музыкальной карьеры

Лидер музыкального коллектива «Ночные снайперы» Диана Арбенина заявила об окончании своей карьеры в качестве певицы. Она намерена дать последний концерт 14 февраля и начать заниматься писательским искусством.

О таких планах пояснила сама Диана Арбенина. Она отметила, что концерт будет даже лучше, чем юбилейный в «Олимпийском». Главное отличие в задумках и реализации, так как в этот раз солистка «Ночных снайперов» не выбирала между несколькими вариантами, а решила показать всё и сразу не экономив на постановке и прочих атрибутах. В частности, сцена будет круглой и находиться в самом центре всего действия. Не исключено, что 14 февраля будет последний концерт «Ночных снайперов» в России, так как за рубежом Диана Арбенина может посетить несколько мероприятий со своей концертной программой.

Официальный уход певицы породил массу вопросов о том, чем же она намерена заниматься дальше. Арбенина не делает из этого тайну и объясняет, что всегда думала написать книгу и уже начала этим заниматься. При этом, жанр не автобиография, а беллетристика. «Я не знаю, что во мне родилось первым – нота или буква», — признаётся сама исполнительница.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет