Дмитрий Нагиев о словах Васильева об отсутствии в России генофонда: «Мужская красота не во внешности»

Дмитрий Нагиев о словах Васильева об отсутствии в России генофонда: «Мужская красота не во внешности»

07.02.2020, 21:04, Разное

Отечественный актёр, шоумен, теле- и радиоведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал слова историка моды Александра Васильева об отсутствии в РФ красивых мужчин и «хорошего генофонда». Артист считает, что внешние данные совсем не являются решающими, так как главное – в симбиозе ума с другими «параметрами».
По мнению Дмитрия Нагиева, мужская красота – это сочетания силы, ума, чувства юмора, такта и воспитанности. Однако, если из данной «цепочки» что-то теряется, то в этом случае действительно есть некоторые трудности. Телеведущий рекомендует всем представителям сильного пола в первую очередь ориентироваться на успешных людей, а не «соседей», и в любой ситуации «думать головой».

Таким образом Нагиев ответил Александру Васильеву, предложившему улучшать в РФ генофонд «завозными дворянскими сперматозоидами». Историк моды предполагает, что отсутствие в стране большого количества красивых мужчин – последствия репрессий, когда «режим уничтожал» лучших.

Ранее Васильеву также ответил известный эпатажными словами и поступками актёр Алексей Панин. Он считает, что в Россию лучше завозить не «дворянские сперматозоиды», а «мозги европейцев» и это может быть более ценной идеей.



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