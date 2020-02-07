Гаджеты: Представлено видео с демонстрацией возможностей видеозаписи Qualcomm Snapdragon 865 (видео)



Наиболее эффективной демонстрацией возможностей новых мобильных процессоров Snapdragon 865 стал ролик от компании Qualcomm, который подтвердил технические характеристики, ранее озвученные разработчиками. Видеоролик, размещенный на официальном YouTube канале компании, снят в разрешении 8К с использованием прототипа смартфона на базе нового процессора.

Во время презентации мобильной платформы Snapdragon 865 с новейшим графическим чипом Spectra 480, разработчики заявляли об уникальной возможности снимать видео в разрешении 8К и частотой до 30 fps. По мнению инженеров Qualcomm новый процессор введет качественно новые стандарты для камер мобильных устройств.

В качестве объекта съемки выбран природный ландшафт американского штата Аризона. При этом запись велась с использованием прототипа смартфона на чипе Snapdragon 865 с сенсором Sony IMX586. Также заявлено о появлении таких возможностей как неограниченная замедленная съемка со скоростью 960 fps, поддержка оптических сенсоров с разрешением до 200 Мп, а также съемка 4K-видео с HDR.

Первые смартфоны с Snapdragon 865 выйдут на рынок уже в первом полугодии 2020 года, и вероятнее всего это будет смартфон от компании Xiaomi.

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