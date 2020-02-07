Олег Дерипаска проиграл суд экс-главе ВЭБа на $95 млн

Российский предприниматель и олигарх Олег Дерипаска проиграл в апелляционном суде Лондона экс-главе ВЭБа, бывшему замминистра финансов Владимиру Чернухину. Об этом сообщает Forbes.
Чернухин еще в 2017 году подал иск против Дерипаски в Международный арбитражный суд в Лондоне, обвинив олигарха в недружественном поглощении текстильной фабрики «Трехгорная мануфактура».
Суд принял сторону истца и обязал Дерипаску выплатить Владимиру Чернухину $95,2 млн.
Как отмечает Forbes, компания Олега Дерипаски «Базэл» в 2002 году купила через кипрскую организацию Navio Holdings контрольный пакет в «Трехгорной мануфактуре». В комплексе зданий расположились офисы и кафе. По словам Чернухина, он был партнером Дерипаски и владел 50% в Navio Holdings, которой до сих пор принадлежит «Трехгорка». Доля экс-главы ВЭБа в кипрской компании была оформлена на его гражданскую жену Лолиту Данилину, которая стала главой текстильной фабрики после ее приобретения структурами «Базэла».
В 2005 году взаимоотношения Владимира Чернухина с Олегом Дерипаской были оформлены акционерным соглашением. Пятью годами позже мужчины встретились в швейцарском Давосе, где Дерипаска якобы пообещал выкупить долю Владимира Чернухина в Navio Holdings за $100 млн, однако так и не сделал этого.
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