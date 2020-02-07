Бог, русские и елбасы. 10 поправок, предлагаемых для внесения в Конституцию

«Всенародное голосование» по поправкам в Конституцию может пройти уже через два месяца, предварительной датой назвали 12 апреля. Помимо уже принятых в первом чтении президентских поправок члены рабочей группы едва ли не каждый день сообщают о новых инициативах. По их словам, внесено уже около 300 предложений, однако полностью они нигде не публикуются. The Insider собрал основные идеи.

Помянуть бога

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о боге. Он отметил, что «большинство» в России верят в бога — будь то христиане, мусульмане или последователи других конфессий. «Если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя. С ним согласен член рабочей группы, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, предложивший закрепить в тексте Конституции, что основная религия России — православие, а основный язык — русский. Впрочем, пока в первой главе Конституции указано, что РФ — светская страна и никакая религия не должна устанавливаться в качестве государственной, и Путин подтвердил, что менять первую главу не будут.

Культура как государственный объект

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и худрук театра «Et cetera» Александр Калягин предложили дополнить статью о флаге, гербе гимне и столице России следующим пунктом: «Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством». Очевидно, если раньше культуре России удавалось как-то выживать без закрепления в Конституции, то теперь судьба ее (культуры, да и Конституции тоже) под вопросом.

Брак как союз мужчины и женщины

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил закрепить в преамбуле Конституции РФ понятие брака как союза мужчины и женщины. По его мнению, это создаст «барьер для попыток прописать отдельные, дополнительные права для ЛГБТ». «Такие неприкосновенные вещи, как традиционный брак и семья должны быть закреплены в Конституции, ровно так, как в 2014 году мы закрепили в Конституции принадлежность Крыма России», — сказал Толстой на заседании Госдумы. Сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ сенатор Андрей Клишас заявил, что поддерживает инициативу. «Мы сейчас обсуждаем это на заседаниях рабочей группы. Мы пришли к выводу о том, что ничего не препятствует внесению изменений в преамбулу», — сказал он. Мнение Володина по этому вопросу пока неизвестно.

Путин — елбасы

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в группу поступило предложение о переименовании должности президента в «верховного правителя». Автора идеи он не назвал. Всего предложений, которые поступили на рассмотрение в группу, «более семисот», говорил Крашенинников. Отметим, что подобные «должности» есть во многих странах. Так, например, казахский экс-президент до сих пор носит титул «елбасы», таджикский «пешво», а туркменский «аркадак».

«Мы русские, какой восторг»

Депутат -единоросс Константин Затулин (известный тем, что организовывал беспорядки в Украине) предложил в начало преамбулы внести формулировку «Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле». Почему Затулину так важно вставить именно слово «русские» в основной закон — неясно, возможно депутату попросту нечем гордится помимо своей национальности.

Пушков и победа

Сенатор Алексей Пушков предложил закрепить в преамбуле Конституции статус России как «державы-победительницы» во Второй мировой войне. «Я бы отметил все же в той или иной форме нашу победу во Второй мировой войне, наш статус державы-победительницы, потому что это определяет наше существование: и внутреннее, и международное»,— сказал господин Пушков журналистам после заседания рабочей группы. Почему именно победа во Второй мировой «определяет наше существование», и чем хуже, скажем, победа над Наполеоном, Пушков не пояснил. Впрочем, его и не спрашивали.

«Федеральные территории»

В Конституции может появиться понятие «федеральных территорий» с прямым подчинением федеральному центру. Об этом рассказал сенатор Андрей Клишас — сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. По его словам, предполагается, что «федеральные территории» не будут входить в состав территорий субъектов Федерации. Некоторые территории, отметил он, из-за своего особого статуса требуют особенного управления. «К их числу, например, относятся закрытые административно-территориальные образования, особо охраняемые природные территории, Арктическая зона. Поэтому система управления на данных территориях требует специального регулирования», — сказал сенатор. Что мешает регулировать эти территории посредством обычных федеральных законов так и осталось неясным.

Увеличение президентской квоты

Член Российской академии наук Александр Чубарьян предложил увеличить в Совете федерации президентскую квоту, по которой он может назначать сенаторов, с 10% до 17%, а также, «исходя из мирового опыта», сделать полномочия некоторых сенаторов «вечными», например, выдающихся врачей, учителей и других деятелей. «Мы это обязательно рассмотрим, я думаю, что обсудим и с комитетом нашим по регламенту, и с комитетом по региональной политике. Здесь важно получить именно позицию субъектов Российской Федерации, с Валентиной Ивановной Матвиенко обсудим, и свою позицию уже как Совета федерации в ближайшее время сформулируем»,— сказал второй сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас. Мировой опыт, впрочем, как раз-таки говорит не в пользу пожизненных сенаторов. Таковые существуют только в Италии их в Сенате может быть не более 5. Стоит ли сомневаться, что этот факт не смутит российских законодателей.

Поддержка молодежи

Молодежный парламент при Госдуме предлагает закрепить в Основном законе страны тезис о поддержке молодежи как особого направления деятельности государства. Это предложение будущие парламентарии направили главе думского Комитета по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову, рассказала председатель молодежной палаты Мария Воропаева. Из этой новости окружающие узнали о существовании Молодежного парламента при Госдуме. Впрочем, едва ли это знание когда-нибудь кому-нибудь пригодится.

Президента к ответу

Завкафедрой конституционного права юрфака МГУ Сурен Авакьян предложил закрепить в Основном законе конституционно-правовую ответственность президента за нарушение Конституции, данной им присяги и за иные правонарушения в соответствии с Конституцией и законами РФ. Из всех поправок, пожалуй, именно имеет наименьшие шансы на принятие.

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