Трамп заявил о «спекшемся» компьютере демократов

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подшутил над демократами из-за того, что они до сих пор не знают окончательных результатов их кокусов (собраний избирателей) в штате Айова.
«Демократическая партия поставила крест на подсчете голосов в Айове. Кажется, их компьютер «спекся». Никто не знает, кто является реальным победителем. Может быть, это Сонный Джо (Байден – прим. ВЗГЛЯД), но, кажется, что это не так. Они потеряли миллионы и миллионы долларов впустую. Но я круто выиграл в Айове», – написал Трамп в Twitter.
Ранее Трамп предложил демократам обвинить Россию в «предвыборной катастрофе» в Айове.
Напомним, первые собрания избирателей Демократической партии в штате Айова в США завершились конфузом организаторов, которые не смогли вовремя опубликовать результаты голосования.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал газете ВЗГЛЯД скандал на старте избирательной кампании Демократической партии в штате Айова.
Газета ВЗГЛЯД писала, как противники Трампа опозорились на всю страну.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин исключил возможность появления института власти над президентом / 22 января
- Региональные власти в Польше захотели сохранить памятники красноармейцам / 5 января
- После нас – тишина / 18 декабря
- Эксперт: Провал импичмента Трампа отодвинул «российский вопрос» на второй план / 6 февраля
- Чубаров раскрыл подробности запланированного «марша» с Украины в Крым / 23 января
- В Одессе снесли последний барельеф маршалу Жукову / 4 февраля
- Голикова: Китай пока не предоставил России живой штамм коронавируса / 6 февраля
- Добровольцам, которые защищали Украину на востоке, упростили получение гражданства / 27 декабря