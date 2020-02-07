Финляндия первой в ЕС начнет добывать промышленный уран

Правительство Финляндии выдало лицензию государственной горнодобывающей компании Terrafame на добычу урана в регионе Кайнуу в восточной части страны, информирует портал телерадиовещания Yle.
Согласно документу, на руднике Terrafame в Соткамо можно будет производить до 250 тонн урана в год, передает «Интерфакс».
Отмечается, что сейчас ни в одном государстве Евросоюза уран не добывают, поэтому Финляндия может стать единственной добывающей из стран ЕС.
Решение об отсутствии препятствий для добычи урана с точки зрения ядерной и радиационной безопасности было вынесено Центром ядерной и радиационной безопасности STUK еще прошлым летом.
По данным Terrafame, которая занимается в основном добычей никеля и цинка, для запуска уранового завода потребуется около года. При этом в компании уточнили, что сроки могут сдвинуться, если Финский союз охраны природы обжалует решение правительства в Высшем административном суде.
Уран перерабатывается в топливо для атомных электростанций. В Финляндии есть четыре атомных реактора, которые вырабатывают 35% от общего объема производимой в стране электроэнергии.
Ранее сообщалось, что президент Киргизии подписал закон о запрете на добычу урана и тория на территории республики.
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