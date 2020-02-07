В США нашли способ предотвратить сразу 7 видов рака

В США нашли способ предотвратить сразу 7 видов рака

07.02.2020, 20:37, Разное

Американские ученые из Национального онкологического института и Школы общественного здравоохранения Чана обнаружили способ снизить риск развития сразу семи видов злокачественных опухолей. Им оказался спорт, сообщают «Невские Новости».

В рамках эксперимента исследователи отслеживали показатели здоровья 750 тысяч человек. Выяснилось, что при 15 часах физической активности в неделю шанс возникновения рака толстой кишки у мужчин снижался на 14%. У женщин при нагрузках сокращался риск появления опухолей молочной железы на 6-10%. Кроме того, значительно уменьшался риск получить миелому, неходжкинскую лимфому, рак эндометрия, рак почки и рак печени. 



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