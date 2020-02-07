Погибший депутат Хайруллин часто летал на вертолете

Айрат Хайруллин летал на вертолете каждые выходные, когда находился в Татарстане. Об этом агентству РИА Новости рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева.
Вертолет, на котором летел депутат Государственной думы Айрат Хайруллин совершил жесткую посадку 7 февраля недалеко от Казани. На борту находились три человека. По предварительным данным, двое остались живы, а парламентарий погиб.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Хайруллина.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В ОНФ послание президента назвали «народным» / 15 января
- Матвиенко призвала «гнать в шею» чиновников за хамство / 24 декабря
- Лавров предупредил об угрозе срыва ядерной сделки из-за США и ЕС / 30 декабря
- Антитеррористическая полиция исключит трезубец из пособия по борьбе с экстремизмом / 23 января
- В РФ объявлен отзыв автомобилей Bentley / 24 декабря
- Дважды сбитого машиной жителя Костромы привлекут к ответственности / 24 января
- Россия решила развернуть на Кольском полуострове «охотников за гиперзвуком» / 7 февраля
- «Хочу смерти тому снайперу». Волонтер сообщила, что на Донбассе погиб 22-летний житель Волынской области / 22 января