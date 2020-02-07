Погибший депутат Хайруллин часто летал на вертолете

Погибший депутат Хайруллин часто летал на вертолете

07.02.2020, 20:31, Новости дня

Айрат Хайруллин летал на вертолете каждые выходные, когда находился в Татарстане. Об этом агентству РИА Новости рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева.

Вертолет, на котором летел депутат Государственной думы Айрат Хайруллин совершил жесткую посадку 7 февраля недалеко от Казани. На борту находились три человека. По предварительным данным, двое остались живы, а парламентарий погиб.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Хайруллина.

Источник: Вести



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