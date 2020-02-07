Европу беспокоит, что Трамп потерял интерес к новой сделке с Ираном

Европейские дипломаты, стремящиеся использовать иранскую кампанию «максимального давления» администрации Трампа в переговорах по новой сделке, испытывают все большее беспокойство. По их словам, в последние месяцы официальные лица США убедили себя в том, что иранский режим на грани краха. Они не проявляют особого интереса к тому, чтобы вернуться за стол переговоров, даже несмотря на расширение ядерной программы Тегерана.

Европейские официальные лица признают, что иранский режим находится под давлением, в том числе из-за недавних протестов и повторного введения США разрушительных санкций в отношении энергетического и банковского секторов Ирана. Это произошло после выхода Трампа из ядерной сделки 2015 года. Но европейцы не согласны с убеждением администрации Трампа в том, что с иранским режимом покончено и он либо просто рухнет, либо будет вынужден уступить длинному списку желаний США по превращению в «нормальную страну» как это обычно называет госсекретарь США Майк Помпео.

«Проблема с кампанией максимального давления в том, что она несет слишком высокий риск… Ответа на проблему нет, если максимальное давление полностью оттолкнет Иран от ядерной сделки и они возобновят расширение своей ядерной программы. Что делать в таком случае?», — отметил европейский дипломатический источник.

Ранее Трамп говорил, что не заинтересован в смене иранского режима. Однако он упомянул иранские протесты в своих замечаниях по внешней политике в Послании 4 февраля. Он подразнил перспективой выхода Ирана из-под санкций. И затем добавил, что Иран должен сам сделать какие-либо попытки, отметив, что чиновники в Тегеране будут слишком гордыми, чтобы сделать это.

«В последние месяцы мы стали свидетелями того, как гордые иранцы выступали против своих деспотичных правителей. Иранский режим должен отказаться от погони за ядерным вооружением; прекратить распространение террора, смерти и разрушения; начать работать на благо своего народа… Из-за наших мощных санкций иранская экономика работает крайне плохо. Мы можем помочь им быстро восстановиться. Все может идти очень быстро, но, возможно, они слишком горды или слишком глупы, чтобы попросить об этой помощи. Посмотрим, какую дорогу они выберут. Все зависит только от них», — отметил Трамп.

Европейские дипломаты заявили, что администрация Трампа проявляла большую заинтересованность в усилиях, предпринятых президентом Франции Эммануэлем Макроном прошлым летом и осенью, пытаясь организовать переговоры между США и Ираном, которые Трамп хотел начать с помощью удачного снимка с иранским коллегой. А иранцы настаивали на том, чтобы еще до встречи у них была уверенность в том, что санкции удастся смягчить в некоторой степени.

Французы говорят, что заставили США и иранцев договориться о четырехсторонней структуре будущих переговоров. Однако усилия по организации встречи Трампа или телефонного звонка с президентом Ирана Хасаном Рухани на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре успехом не увенчались. Последующие усилия по созданию рамок и развитию переговоров по снижению напряженности зашли в тупик, когда в ноябре в Иране вспыхнули протесты по поводу повышения цен на газ. Администрация Трампа убедилась в том, что иранский режим будет испытывать большее давление и воздерживаться от переговоров, отметил Али Ваез, директор иранских программ Международной кризисной группы.

Администрация Трампа считает, что из-за протестов «иранцы в более слабом положении. В целом США не готовы пойти на существенные уступки иранцам… Более слабая сторона не делает первого шага ни в одной дипломатической инициативе. На уступку идет сильнейший… Французы постоянно повторяли, что президент Трамп был гораздо более гибким и открытым, чем кто-либо из окружающих», — добавил Ваез.

Другие европейские дипломаты и аналитики также считают, что Трамп едва ли не единственный в администрации, кто проявил интерес к тому, чтобы сесть за стол переговоров с Ираном. Большинство сосредоточено на кампании максимального давления.

«Я думаю, все пытаются осознать влияние, которое интерес президента США к новой сделке оказывает на саму администрацию и ее готовность к переговорам. С другой стороны, сама администрация США сосредоточена только на кампании максимального давления. Все пытаются понять, открывает ли это различие позиций между президентом и его собственной администрацией возможности для работы над новыми переговорами с Ираном, или нет. И это открытый вопрос, потому что ситуация крайне нестабильная», — отметил Шарль Тепо, французский эксперт по внешней политике.

После того как 3 января по приказу США был убит иранский главнокомандующий силами «Кудс» Касем Сулеймани, «администрация США не показывает признаков готовности готовиться к переговорам», — продолжил Tепо. «Но ситуация может сильно измениться в зависимости от ряда факторов… Независимо от того, что люди думают о кампании максимального давления, она привела к тому, что Иран ограничил ряд своих обязательств и приблизился к приобретению ядерного потенциала. И именно поэтому европейцы задействовали механизм разрешения споров и открыли дверь для переговоров между Ираном и США. Поскольку проблема борьбы с распространением означает, что некоторые из положений JCPOA — ограничения возможностей по обогащению урана — находятся в опасности», — добавил Тепо.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Джозеф Боррелл, совершивший свою первую поездку в Иран в начале этой недели, должен встретиться с Помпео в Госдепартаменте в пятницу.

Иранцы были спокойны и вежливы в своих встречах с Борреллом и его делегацией, отметил представитель ЕС. По его словам, они не исключают возможности переговоров и создают условия для их проведения. Это подразумевает то, что двусторонних переговоров с США не будет, и любые переговоры должны были бы состояться в формате P5+1 (постоянные пять членов Совета Безопасности ООН+Германия), которые вели переговоры по ядерной сделке с Ираном. Иранцы заявили, что санкции должны быть сняты до переговоров по новой сделке.

В конце этого месяца Иран должен провести парламентские выборы, где доминирующие позиции займут консерваторы и сторонники жесткой линии.

«В результате политики Трампа в отношении Ирана… никто в Тегеране не осмелится заговорить о преимуществах переговоров, не говоря уже о том, чтобы предложить новый раунд переговоров с США», — сообщил в январе Рохолла Фагихи из Al-Monitor.

Источник: Вести

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