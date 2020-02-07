Разбившийся вертолет с депутатом Госдумы рухнул на лед

В Госдуме и в экстренных службах Татарстана подтвердили гибель депутата Айрата Хайруллина. Он был на борту вертолета, который потерпел крушение в Лаишевском районе республики. Всего в вертолёте находились три человека, двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу. Росавиация считает причиной происшествия неблагоприятные метеоусловия.

Крушение вертолета Bell 407 произошло на льду реки Кама в 6 километрах от берега, возле города Лаишево. С места происшествия спасатели на судне на воздушной подушке доставили на берег двух пострадавших, третий человек, находившийся на борту винтокрылой машины погиб.

С диспетчерских радаров вертолёт пропал в половине пятого вечера. Экипаж воздушного судна не произвёл отметку в пункте назначения. На место выдвинулись силы МЧС и центра медицины катастроф.

"В 17.40 на место возможного происшествия убыло судно на воздушной подушке во главе с начальником Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона. Также к месту убыла группа оперативного главного управления МЧС РФ по республике", — сообщил Андрей Родыгин, начальник пресс-службы главного управления МЧС РФ по Татарстану.

На месте крушения сейчас работают следователи, криминалисты, а также эксперты ФСБ и СКР. По предварительным данным, вертолёт принадлежит депутату Государственной думы России, крупному бизнесмену Айрату Хайруллину. В эти дни он совершал рабочую поезду в Татарстан и находился на борту. Он погиб.

"Информация, которая поступает, говорит о том, что среди погибших в этой катастрофе был Айрат Хайруллин", — сообщил Сергей Неверов, вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия".

"Следователи и криминалисты выехали на место инцидента. Организована доследственная проверка. По маршруту вертолета вылетела поисковая группа", — проинформировал Дмитрий Захаров, старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

Для выяснения причин крушения вертолета в Росавиации сформирована специальная комиссия. Среди предварительных причин крушения называют неблагоприятные погодные условия. В Татарстане сейчас сильный ветер и метель.

Источник: Вести

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