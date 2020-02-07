В РФ подтвердили гибель депутата Госдумы Хайруллина

Депутат российской Госдумы, бизнесмен Айрат Хайруллин стал единственной жертвой крушения вертолета, которое произошло 7 февраля в Татарстане. Его гибель подтвердил в Facebook вице-спикер Думы Сергей Неверов.

К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин подтвердилась. Не хочется в это верить. Сложно подобрать слова…. Posted by Sergey Neverov on Reede, 7. veebruar 2020

Два других человека, находившихся на борту вертолета Bell 407, выжили. Как сообщил «РИА Новости» представитель министерства здравоохранения Татарстана, они находятся в тяжелом состоянии, одного доставили в Республиканскую клиническую больницу Казани, второго – в райбольницу города Лаишево.

Telegram-канал Baza сообщал, что вертолет, принадлежавший Хайруллину. упал на лед реки Кама.

В 2019 году Forbes поставил 49-летнего Хайруллина на 96-е место в рейтинге российских госслужащих и депутатов с самыми большими доходами. Его состояние оценивалось в 159 млн руб. ($2,5 млн).

Он являлся депутатом Госдумы с 2003 года. С 2008 года был президентом российского союза производителей молока.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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