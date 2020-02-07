Исследователи рассказали о вреде электромобилей для окружающей среды

Исследователи рассказали о вреде электромобилей для окружающей среды

07.02.2020, 20:30, Разное

В компании Mazda выяснили, что электромобили вредны для экологии. Авто, работающие на высокоемких аккумуляторах, выбрасывают в атмосферу больше CO2 за 100 тысяч миль пробега, чем автомобиль на дизельном топливе.
Директор Mazda по исследованиям Кристиан Шульце уточняет, что при замене аккумулятора выброс двуокиси кислорода увеличивается. Производство и утилизация аккумуляторов потребляют много ресурсов и наносят большой вред природе. Поэтому в компании было принято решение производить автомобили на аккумуляторах меньшей емкости. Так, совсем недавно была выпущена модель MX-30 с аккумулятором, емкостью всего 35 кВт.

На одной зарядке такой автомобиль может проехать всего 200 километров, но зато выброс углекислого газа намного меньше, чем при работе более емкого аккумулятора. Но несмотря на это, представители компании говорят, что выбросы электромобилей не так опасны для здоровья человека, нежели выхлопы транспорта на дизельном топливе.

В дальнейшем производители планируют разрабатывать новые технологии для производства аккумуляторов, которые будут оказывать меньше влияния на окружающую среду.



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