Новосад после встречи с Сийярто: Мы закрываем политические дискуссии по языковому вопросу в школах нацменьшинств

Министр образования и науки Украины Анна Новосад и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 7 февраля обсудили с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто украинский закон об образовании. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования Украины.

«Основной лейтмотив этой встречи – мы закрываем политические дискуссии относительно языкового вопроса для школ с языком обучения нацменьшинств и сосредотачиваемся на работе с учителями и методистами. Для нас это очень важно, ведь основная цель – чтобы все украинские дети независимо от их этнического происхождения на высоком уровне владели государственным языком. В то же время мы уважаем конституционное право каждого ребенка учиться на родном языке и изучать его. Сейчас наша дискуссия должна быть сконцентрирована вокруг повышения качества обучения. Для этого мы стимулируем профессиональное развитие учителей, делаем пришкольные лагеря и вводим современные методики в работу школ», – сказала министр.

В пресс-службе отметили, что Сийярто заявил о готовности Венгрии поддержать усовершенствование изучения украинского языка как государственного и разработку методик для изучения украинского языка нацменьшинствами.

«Помочь ученикам венгерского происхождения сохранить знания родного языка и убедиться, что они знают родной язык, – эти две вещи не исключают друг друга. Мы будем иметь диалог по методологии с профессионалами по совершенствованию стандартов изучения украинского языка как государственного. Венгрия готова поддержать эту инициативу», – сказал он.

Сийярто предложил украинской стороне две инициативы: уровнять венгерский язык с языком коренного народа; увеличить количество часов на изучение украинского языка, но не за счет других предметов, а за счет увеличения часов на предмет «украинский язык».

Новосад ответила, что вопрос признания венгерского нацменьшинства коренным народом сейчас не следует поднимать.

«Коренные народы у нас четко определены в законодательстве. Нужно понимать, что изменение перечня стран нарушит основные заложенные принципы. Коренными народами сейчас считаются те, которые не имеют другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурного и языкового наследия. Венгерский язык под этот принцип не подпадает», – сказала министр.

Что касается второго предложения Сийярто, то по ее словам, это может привести к тому, что есть четкие нормы нагрузки для учеников.

«Если мы увеличим ее – это уже угроза для здоровья детей. Эту границу мы точно переходить не будем. Сейчас есть закон «О среднем образовании», который с учетом рекомендаций Венецианской комиссии выписал сбалансированную систему, по которой постепенно происходит увеличение процента предметов, преподаваемых на украинском. Какие предметы изучать на государственном языке – решение школы. Это оптимальный вариант», – сказала Новосад.

Она подчеркнула, что Украина выполнила рекомендации Венецианской комиссии.

Дальше – системный диалог с педагогами. Для этого уже в феврале специалисты министерства проведут встречу в Закарпатье для обсуждения с педагогами положений проекта госстандарта базового образования», – добавила глава министерства.

В сентябре 2017 года Рада приняла закон «Об образовании», который, в частности, расширил использование государственного языка в школьном обучении. Он вступил в силу 28 сентября 2017 года.

6 октября 2017 года 48 народных депутатов подали в суд представление по поводу конституционности закона «Об образовании». Конституционный Суд в 2019 году признал языковую статью закона соответствующей Конституции.

После принятия закона Венгрия, Румыния и ряд других стран выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств в Украине. Документ направили на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая сформулировала выводы 8 декабря. Киеву предложили внести изменения в 7-ю статью – относительно недискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе. В том числе речь шла о преподавании в средней школе на русском языке. Комиссия не настаивала на изменении статьи закона, но рекомендовала Украине принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.

В ЕС заявили, что Киев должен учесть рекомендации Венецианской комиссии относительно закона «Об образовании».

Для урегулирования ситуации с Венгрией Киев предложил продлить срок имплементации языковой статьи до 2023 года (принятый закон предусматривает, что она вступит в силу в 2020-м). 15 февраля 2018 года в парламент был внесен соответствующий законопроект, но Рада его не рассмотрела, а в августе 2019 года документ был отозван.

В законе «О функционировании украинского языка как государственного», принятом Радой в апреле 2019 года, предусмотрено, что положения языковой статьи закона об образовании должны быть имплементированы в 2023 году.

В январе 2020 года Новосад заявила, что Министерство образования и науки Украины выполнило все рекомендации Венецианской комиссии по поводу закона «Об образовании».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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