Гимнастка Солдатова опровергла слухи о попытке суицида, показав запястья. Видео

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, 21-летняя российская спортсменка Александра Солдатова опровергла слухи о попытке суицида и в доказательство показала запястья рук.

"Всем привет, мне приятного аппетита, я со своим любимым тренером. Поднимаю этот стаканчик кофе за Вас", – сказал Солдатова на видео, которое опубликовала в социальной сети Instagram.

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Ранее в различных СМИ появилась информация, что Солдатова пыталась покончить с собой. Сообщалось, что на ее руке были обнаружены порезы. Также говорилось, что спортсменке диагностировали булимию.

Напомним, что Александра является членом сборной РФ по художественной гимнастике. За свою карьеру она помимо золотых медалей чемпионата мира также три раза брала серебро и единожды бронзу мировых первенств.

Также Солдатова трижды выигрывала чемпионат Европы и четырежды становилась его серебряной медалисткой.В настоящий момент гимнастка готовится выступить на Гран-при Москвы, который пройдет с 7 по 9 февраля.

Источник: Вести

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