Мнение: Поддавки на льду

Мнение: Поддавки на льду

07.02.2020, 20:30, Разное

Так 13:4 или 9:2? Источники, рассказавшие об очередном хоккейном матче лидеров недосоюзного государства России и Беларуси Путина и Лукашенко, путаются в показаниях. Точно одно – играли за одну команду, победили, в матче участвовал сын батьки Коля, а Путин забил 3 шайбы.

Маловато, конечно, на фоне обычных путинских 10, но, видимо, надо было что-то дать забить и гостям. Короче, никаких особых интриг. Проиграть президенты не могли, потому что в обеих командах играли сотрудники их служб безопасности.

Вот если бы президентов развели по разным командам…. А призом в игре была бы реальная интеграция или окончательная дезинтеграция. Ну, на худой конец, цены на нефть-газ.

А так – очередная трата бюджетных денег на обеды, ужины и танцы на льду. Переговоры, что ясно уже всем, ничем кроме мелкого торга, не закончатся. В поддавки оба президента готовы играть только на льду со своими вертухаями, и, разумеется, только выигрывать. Потому и играют в одной команде.

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого… 

Источник: СерпомПо



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика