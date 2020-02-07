Мнение: Поддавки на льду

Так 13:4 или 9:2? Источники, рассказавшие об очередном хоккейном матче лидеров недосоюзного государства России и Беларуси Путина и Лукашенко, путаются в показаниях. Точно одно – играли за одну команду, победили, в матче участвовал сын батьки Коля, а Путин забил 3 шайбы.
Маловато, конечно, на фоне обычных путинских 10, но, видимо, надо было что-то дать забить и гостям. Короче, никаких особых интриг. Проиграть президенты не могли, потому что в обеих командах играли сотрудники их служб безопасности.
Вот если бы президентов развели по разным командам…. А призом в игре была бы реальная интеграция или окончательная дезинтеграция. Ну, на худой конец, цены на нефть-газ.
А так – очередная трата бюджетных денег на обеды, ужины и танцы на льду. Переговоры, что ясно уже всем, ничем кроме мелкого торга, не закончатся. В поддавки оба президента готовы играть только на льду со своими вертухаями, и, разумеется, только выигрывать. Потому и играют в одной команде.
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Источник: СерпомПо
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