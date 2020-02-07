Доктор наук рассказал о правильном дневном сне

Доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал о том, как правильно компенсировать недостаток ночного сна в дневное время суток. По словам медика, справиться с недосыпом можно за несколько минут, сообщают «Невские Новости».
Ученый считает, что днем стоит спать не более часа. Оставаться в постели дольше не стоит, поскольку потом будет сложно уснуть ночью. Бузунов отметил, что если человек отходит ко сну в 22-23 часа вечера, то отдыхать днем стоит не позже 15-16 часов. Для тех, кто работает ночью, оптимальным вариантом будет поспать 3-4 часа сразу после работы, чтобы избежать бессонницы, передает «Вечерняя Москва».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Кто запутал Путина? / 16 января
- Forbes рассказал о «винтажной» обороне России в Арктике / 2 декабря
- Мнение: Тетка в шоке / 10 января
- Мнение: Проблемы орнитологии у Шекспира / 22 января
- Метеорологи предупредили москвичей о метели и гололедице / 30 декабря
- В Москве посетитель хинкальной устроил стрельбу / 14 января
- Виктория Лопырева о травле во время беременности: «Угрозы были даже в адрес ещё не рождённого ребёнка» / 14 декабря
- В зауральской школе пожаловались на питание гнилой тушенкой / 25 декабря