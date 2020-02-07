Доктор наук рассказал о правильном дневном сне

Доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал о том, как правильно компенсировать недостаток ночного сна в дневное время суток. По словам медика, справиться с недосыпом можно за несколько минут, сообщают «Невские Новости».

Ученый считает, что днем стоит спать не более часа. Оставаться в постели дольше не стоит, поскольку потом будет сложно уснуть ночью. Бузунов отметил, что если человек отходит ко сну в 22-23 часа вечера, то отдыхать днем стоит не позже 15-16 часов. Для тех, кто работает ночью, оптимальным вариантом будет поспать 3-4 часа сразу после работы, чтобы избежать бессонницы, передает «Вечерняя Москва».

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