Расчесывание Лукашенко попало на видео

В интернете появилось видео, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко в перерыве хоккейного матча в Сочи общается с президентом РФ Владимиром Путиным и расчесывает волосы.
На записи видно, как Лукашенко расчесывается, а Путин в это время пьет чай.
Ранее уже отмечалось, что президент Белоруссии тщательно следит за своим внешним видом. Например, видео, на котором Лукашенко расчесывает свои усы и брови, летом 2019 года опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей»: Александр Григорьевич и расческа pic.twitter.com/onYI4XJ9Ew
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 2, 2019
Напомним, в пятницу Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи для обсуждения сотрудничества между двумя странами, в том числе интеграционных процессов. Сначала лидеры провели переговоры в формате тет-а-тет.
После этого они отправились играть в хоккей. Команда Путина и Лукашенко разгромила противников со счетом 9:2.
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