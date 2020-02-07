Мнение: Хоккей истины

После полуторачасовых переговоров в Сочи, участники отправились играть в хоккей, так как часть российской делегации не смогла прилететь в Сочи из-за плохой погоды.

Пока их ждут, паузу заполняют хоккеем.

Никакой конкретики по поводу соглашений пока нет.

Ниже, белорусское ТВ о переговорах.

Источник: Colonel Cassad

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