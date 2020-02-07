Мнение: Хоккей истины

После полуторачасовых переговоров в Сочи, участники отправились играть в хоккей, так как часть российской делегации не смогла прилететь в Сочи из-за плохой погоды.
Пока их ждут, паузу заполняют хоккеем.
Никакой конкретики по поводу соглашений пока нет.
Ниже, белорусское ТВ о переговорах.
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Петербургские турагентства начали продавать туры в Сирию / 13 декабря
- Мнение: Первая Европейская газовая / 5 декабря
- «Будто другой человек»: резко помолодевшую Пугачеву перестали узнавать / 8 января
- Россиянка родила «лишнего» ребенка и подарила его знакомым / 15 января
- Ученые создали изменяющие цвет повязки, которые «чувствуют» и лечат бактериальные инфекции / 29 января
- Мнение: Растет ли на самом деле средняя продолжительность жизни? / 15 января
- Мнение: Школьникам не хватает учителей / 14 января
- Дмитрий Шепелев резко ответил хейтерам на упреки в отсутствии фото сына / 7 декабря