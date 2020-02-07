Учёные выяснили, как климатические изменения повлияли на популяцию шмелей

Учёные выяснили, как климатические изменения повлияли на популяцию шмелей

07.02.2020, 20:21, Разное

Учёные выяснили, как климатические изменения повлияли на популяцию шмелей. Результатами нового исследования поделился веб-портал Science Alert.
Научные сотрудники из университета Оттавы и университетского колледжа Лондона собрали и обработали результаты наблюдения за 66 видами шмелей в периоды с 1901-го по 1974-й и с 2000-го по 2014 год. По результатам данного исследования удалось выяснить, количество этих насекомых в Европе снизилось на 17%, а на территории Северной Америки – на 46%. При этом наибольшее уменьшение популяции пчёл произошло в тех районах, где была засуха.

Эксперты объясняют: хоть насекомые перемещаются на территории с более прохладным климатом, их общее количество всё равно становится ниже. На данный момент учёные не знают, чем именно обусловлена такая тенденция — климатическими изменениями или человеческой деятельностью. Однако авторы исследования уверены в том, что при таких условиях многие виды шмелей скорее всего исчезнут уже через несколько десятков лет.

По информации, предоставленной BBC, больше всего популяция этих насекомых пострадала в таких южных странах, как Испания и Мексика. Так произошло из-за аномально высокой температуры в течении последних лет. В Международном союзе охраны природы сообщали, что количество пчёл уменьшилось в Европе, Северной и Южной Америке, а также Азии.



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