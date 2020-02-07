Коронавирус протекает тяжелее у тех, кто принимает сильные противовоспалительные

Эксперты рекомендуют избегать использования кортикостероидов при лечении нового коронавируса. Авторы статьи в The Lancet, основываясь на данных предыдущих вспышек других коронавирусных инфекций, делают вывод, что стероиды могут принести больше вреда, чем пользы.

Стероиды часто применяются врачами для уменьшения воспаления в легких пациентов с новым коронавирусом. Воспаление легких наблюдалось во время вызванных коронавирусами вспышек ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома) и БВРС (ближневосточного респираторного синдрома).

Стероиды снижают способность иммунной системы бороться с вирусами и другими инфекциями, которые часто развиваются у пациентов с угрожающими жизни заболеваниями. Поэтому, по утверждению экспертов, в конечном итоге применение этих препаратов может нанести значительный вред.

Как показало ретроспективное исследование тяжелобольных пациентов с БВРС, почти половина людей, получавших стероиды, нуждались в дополнительном лечении –искусственной вентиляции легких, лекарствах для повышения артериального давления и диализе. Было установлено, что после приема стероидов организм дольше очищается от вируса.

По данным других исследований, стероиды наносили вред при вспышке ТОРС. У тех, кто их принимал, вирус все еще присутствовал в организме через три недели после заражения.

«Во время текущей вспышки коронавируса врачи сталкиваются с некоторыми трудными решениями о том, как лечить инфицированных людей. Внимательно изучив имеющиеся данные, мы посоветовали бы не использовать стероиды для лечения повреждения легких, которое вызвано этим новым вирусом. Если стероиды используются, это должно быть частью клинического испытания, чтобы мы могли выяснить, помогают они или вредят пациентам», – рассказал Дж. Кеннет Бэйли (J. Kenneth Baillie), ведущий автор публикации и академический консультант по реаниматологии в Эдинбургском Университете.

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