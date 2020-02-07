Безработица в США выросла в январе до 3,6%

Число рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 225 тысяч, свидетельствуют данные Министерства труда. Американские работодатели поддерживают экономику страны, которая сталкивается с угрозами из-за вспышки вируса в Китае, продолжающейся торговой войны и жестокой конкурентной борьбы между компаниями Boeing и Airbus.

В пятницу Минтруда заявило, что в январе на рынок труда устремилось полмиллиона человек, хотя не все нашли работу. Такой приток рабочей силы повысил уровень безработицы до 3,6%. В декабре она держалась на отметке 3,5%.

В докладе министерства говорится, что предприятия сохраняют уверенность в экономической ситуации, причем темпы роста рабочих мест ускорились по сравнению с прошлым годом. Стабильные потребительские расходы компенсируют сопротивление от торговой войны и снижение инвестиций в бизнес.

Тем не менее, почасовая оплата выросла всего на 3,1% по сравнению с годом ранее, ниже пика в 3,5%, достигнутого прошлой осенью.

Необычно теплая погода, вероятно, сыграла свою роль в увеличении числа рабочих мест, поскольку строительные компании в январе добавили 44 000 рабочих мест, больше чем в прошлом году. Хорошая зимняя погода позволяет продолжить строительство.

В пятницу правительство также выпустило ежегодные реестры предполагаемого роста занятости. Изменения показали, что наем на работу протекал медленнее в 2018 году и в начале прошлого года, чем предполагалось ранее. Работодатели добавили 2,3 миллиона рабочих мест в 2018 году, по сравнению с предыдущей оценкой в 2,7 миллиона.

Смертельная вспышка короновируса в Китае привела к закрытию тысяч магазинов и предприятий в этой стране. Но его негативное воздействие, вероятно, не успело повлиять на отчет по занятости в США.

Однако наем рабочих на заводы Boeing мог быть замедлен решением компании приостановить производство проблемного самолета 737 MAX. В аэрокосмической отрасли в прошлом году количество рабочих мест росло на 1500 мест в месяц, но, скорее всего, в течение первых нескольких месяцев этого года рабочие места будут сокращаться.

Один из поставщиков Boeing, Spirit Aerosystems, заявил, что сократит у себя 2800 рабочих мест. По результатам исследования в прошлом месяце, произошло сокращение производства.

В то же время уровень потребления населения не падает, что благотворно влияет на такие отрасли, как ресторанный и гостиничный бизнес, здравоохранение и банковское дело.

Американцы продолжают покупать дома, опираясь на более низкие расходы по займам, которые частично связаны с тремя сокращениями процентных ставок ФРС в прошлом году. Строительство домов в декабре выросло до самого высокого уровня за 13 лет.

В целом экономисты прогнозируют, что в первые три месяца текущего года экономика будет расти на 2% в год, что примерно соответствует годовому росту в 2,1% в последние три месяца прошлого года.

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