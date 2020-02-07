Путин и Лукашенко провели второй раунд переговоров в Сочи

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров в Сочи.

Путин заявил, что одной из главных целей встречи является знакомство белорусской делегации с новыми членами правительства, передает ТАСС.

«Как и договаривались, продолжаем нашу работу, второй тайм так сказать, используя спортивную терминологию. Имею ввиду, что мы спортом только что позанимались», – сказал российский лидер.

Путин пояснил, что в ходе первой части переговоров, которая прошла днем в пятницу, пока часть российской делегации не могла добраться до Сочи из-за плохих метеоусловий, стороны подробно обсудили повестку дня.

«Сейчас можно уточнить уже в расширенном составе и кроме всего прочего, я хочу, чтобы вы познакомились с новыми членами правительства России», – сообщил он.

Лукашенко сообщил, что успел хорошо познакомиться с новыми членами российского правительства.

«Мы поговорили, всяких пакостей повспоминал из нашей общей давней истории, тоже им рассказал», – добавил белорусский президент.

«Это зря, надо помнить только хорошее», – пошутил в ответ Путин.

Лукашенко, используя хоккейную терминологию, заметил, что в пятницу прошли три тайма на хоккейной площадке, не считая первого раунда переговоров.

«У нас уже пятый тайм сегодня, так что мы плодотворно сегодня поработали и спасибо, что вы предложили провести эту встречу, чтобы познакомиться с членами правительства нового», – заключил Лукашенко.

Напомним, Путин и Лукашенко в пятницу встретились в Сочи для обсуждения сотрудничества между двумя странами, в том числе интеграционных процессов.

После первого раунда переговоров российский президент рассказал о встрече с белорусским коллегой. Затем президенты сыграли в хоккей, разгромив команду соперника.

Переговоры состоялись на фоне сложностей в нефтегазовом вопросе и визита в Белоруссию госсекретаря США Майка Помпео. Глава Белоруссии даже усмотрел в реакции РФ на переговоры с американским политиком некий поднявшийся «скандал». В Кремле же, комментируя визит Помпео, констатировали, что рассматривают его как абсолютно суверенное право партнеров и реализацию суверенных отношений.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет