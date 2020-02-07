Швейцарская компания подала многомиллиардный иск к «Русскому стандарту»

В Арбитражный суд Москвы поступил иск швейцарской компании Pala Assets Holdings Ltd к двум структурам «Русского стандарта», основному владельцу этого холдинга Рустаму Тарико и всем членам совета директоров банка «Русский стандарт» на 3,7 млрд рублей, отмечается в картотеке арбитражных дел.

Суть претензий компании из Швейцарии не уточняется. Ответчиками по иску выступают ООО «Русский стандарт-инвест», ЗАО «Компания «Русский стандарт», а также Рустам Тарико, Пикки Алессандро, Сергей Берестовой (в картотеке указан как Берестов), Сергей Икатов, Михаил Хмель, Ирина Александрова – все они входят в совет директоров банка «Русский стандарт», следует из данных картотеки.

Третьими лицами выступают Russian Standard Ltd, банк «Русский стандарт» и держатель акций банка – лондонское подразделение Citibank.

В «Русском стандарте» подтвердили получение иска. «Подтверждаем получение иска. Считаем, что иск является абсолютно надуманным и очередным медиаповодом. Уверены, что российский суд даст ему надлежащую оценку. Комментировать иск не будем ввиду его полной необоснованности», – сообщил представитель компании «Интерфаксу».

Pala Assets – один из держателей дефолтных евробондов Russian Standard Limited (RSL). По бондам RSL в качестве обеспечения заложены 49% акций банка «Русский стандарт». Эти евробонды (объемом 545 млн долларов с погашением в 2022 году и ставкой купона 13% годовых) были выпущены в рамках реструктуризации субординированной задолженности банка.

Осенью 2017 года RSL допустила дефолт при выплате полугодового купона по этим бондам. Представитель холдинга «Русский стандарт» отмечал, что компания вела переговоры с крупнейшими держателями этих ценных бумаг.

Отмечается, что претензии Pala Assets связаны с тем, что на эту конкретную сумму снизилась стоимость заложенных акций банка, что принесло фонду убытки.

Управляющий партнер А1 (представляет интересы держателей бондов) Андрей Елинсон рассказал «Ведомостям», что кредиторы требуют «взыскания убытков пропорционально уменьшенной стоимости заложенных акций».

Он отметил, что держатели бондов Russian Standard рассматривают все возможные варианты возврата инвестиций, одним из таких сценариев является обращение взыскания на залог.

По данным издания, Pala Assets, намерены взыскать 3,7 млрд рублей солидарно со всех ответчиков, так как , так как они причинили ущерб совместно.

Pala Assets – швейцарская инвестиционная компания, специализируется на облигациях развивающихся рынков.

Ранее банк «Восточный», мажоритарным акционером которого является «Финвижн» Артема Аветисяна, подал иск о взыскании более 8,8 млрд рублей с подконтрольной инвестфонду Baring Vostok компании Evison и старшего партнера фонда Майкла Калви.

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